"În urmă cu 11 ani nu aveam medic ginecolog, așa că m-am dus să nasc la Spitalul Polizu, unde era medic dl. Robe. După ce am venit acasă aveam dureri foarte mari, 5 ani nimeni nu a putut să-mi spună ce am, până când am ajuns la o doamnă medic de la Spitalul CF 2, care mi-a spus de la prima ecografie că aveam UTERUL CUSUT DE BURTĂ. Nu am făcut plângere deoarece doctorița de la CF2 nu a vrut să-mi dea nimic la mână, cu toate că mi-a salvat viața, pe fișa de externare a scris că am avut o sarcină extrauterină. Am întrebat-o de ce nu a scris diagnosticul pe care mi l-a prezentat după ecografie și mi-a spus că nu vrea să se bage în așa ceva și că vrea să evite scandalul.

În toți acești 5 ani am avut dureri seară de seară, eram chiar pe punctul de a mă opera de apendicită. Am fost la numeroși doctori, mi s-a spus ba că sunt însărcinată, ba că am un chist. Au fost perioade în care nu aveam bani să plătesc, mi s-a întâmplat chiar să fiu dată jos de pe masa de operație, am fost întrebată dacă am bani, am spus că nu și mi s-a răspuns că <<în cazul ăsta, n-ai nimic>>", a relatat Alexandra Ghinea la Realitatea Plus.

DETALII ÎNFIORĂTOARE. MAMELE TRATATE DE MEDICUL DE LA POLIZU RUP TĂCEREA

Între timp, Ginecologul acuzat că a aruncat mai mulți nou-născuți la gunoi, ca să nu ocupe locurile în incubatoare, lucrează în continuare la Maternitatea Polizu, din Capitală. Conducerea unității medicale susține că deocamdată nu îi poate suspenda activitatea medicului, întrucât instanța nu a luat nicio decizie.