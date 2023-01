"Am fost o perioada de timp director la penitenciarul Pelendava. Am lucrat vreo 22 de ani in sistemul penitenciar. Subiectul despre care vreau sa vorbesc acum cu voi este Andrew Tate.

Mi se pare foarte nedrept ce se intampla. Andrew este un om deosebit, un om care respecta femeile si care trateaza pe toata lumea frumos.

Am locuit o perioada de timp in casa cu acest om si vreau sa spun ca m-a tratat ca pe o sora si m-a ajutat foarte mult. Dupa ce m-am pensionat intentionam sa ma apuc de Only Fans. Printr-o cunostinta am ajuns la el. M-a invatat tot ce se poate. Cand am vrut sa plec din Bucuresti si sa continui in Craiova nu a fost nicio problema.

Nu cred ca este genul de barbat care sa foloseasca forta pentru a avea o femeie", a spus fosta sefa de penitenciar, intr-o postare pe TikTok.