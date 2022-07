Guinness World Records a acreditat recent o nouă performanţă pentru agricultura din România şi anume recoltarea cu o combină New Holland a unei cantităţi foarte mari de grâu în doar opt ore: 403,64 de tone, cam cât pot transporta 16 TIR-uri, în conformitate cu legislaţia rutieră.



Recordul mondial a fost realizat de firma AgroConcept, în Şindriliţa, Găneasa, judeţul Ilfov, la ferma Geo & Costi Agrostar, pe 4 iulie 2022, cu o combină New Holland CR8.90 Revelation (Twin Rotor™) cu Heder MacDon Draper FD140 de 12,2 metri, manevrată de o echipă de 4 oameni, fiecare în ture de câte 2 ore. Utilajele de suport au fost două tractoare New Holland, un T8.410 şi un T7.315 HD, două remorci de transfer de 30 m³ şi trei camioane de capacitate mare pentru transportul cerealelor.



Cele 403,64 de tone de grâu din soiul Glosa au fost recoltate de pe o suprafaţă de 65,68 de hectare, cu o medie de recoltare de 50,45 de tone pe oră, 6,15 tone/hectar, şi un consum mediu de combustibil de 1,91 litri per tonă recoltată.



Un reprezentant Guinness World Records a certificat acest record mondial, despre care Florin Marin, Directorul Tehnic al AgroConcept (importatorul New Holland în România) spune că „dorinţa noastră a fost să dovedim performanţele unei combine ideale pentru fermele din România, ca şi capacitate şi caracteristici tehnice. Am vrut să facem asta în condiţii locale, familiare fermierilor români, pe un sol românesc şi cu o echipă AgroConcept”.