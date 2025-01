"Ministerul muncii o sa faca propunerile dupa ce aprobam bugetul. Dupa aprobarea bugetului, Ministerul Muncii incepe sa elaboreze propunerile pentru a aloca. Nu am facut calcule. Este limita care permite bugetul. In acest an, ordonanta de la sfaritul anului de masuri multisectoriale nu permite indexari nici la salarii, nici la pensii. Daca nu avem o situatie iesita din comun cu o crestere economica iesita din comun, indicatorii macro economici nu permit alte indexari decat cele care au fost anul trecut", a aratat ministrul Tanczos Barna.