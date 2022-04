În localitatea Solca din județul Suceava, nouă copii și părinții lor își duc traiul într-un grajd. Deși trăiesc în condiții precare, cei mici nu se plâng, iar puținul pe care îl au îl numesc acasă.



Nu de puține ori, micuții au adormit flămânzi. Carnea este un moft pe care îl văd pe masă doar de câteva ori pe an.



Una dintre copile merge zilnic în pădure să adune urzici pentru a avea ce mânca.

Fetiță: Sunt urizici multe, le mâncăm de foame.

Reporter: Care e cea mai bună mâncare pe care ai avut-o?

Fetiță: Borș de urzici.

Reporter: Ieri ce ai mâncat?

Fetiță: Tot borș de urzici.

Reporter: Și alatăieri?

Fetiță: Tot așa.

Reporter: Au fost zile fără mâncare?

Fetiță: Da, am fost flămânda atunci.

Cea mai mare dorință a copiilor a fost să aibă o vacă, pentru a putea bea lapte în fiecare zi. Părinții nu aveau posibilitatea de a cumpăra una. Tatăl muncește cu ziua pentru vecini, iar mama nu lucrează, are grijă de copii. Cel mai mic copil are doar un an.

Dorința le-a fost împlinită, însă, de o asociație. Mai mulți oameni au pus mână de la mână și au cumpărat o văcuță.

Asociația a început și construcția unei case pentru micuții care își trăiesc copilăria în grajd.