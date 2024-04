Clotilde Armand: E bine că i-a spus. Adică totuși trebuia să ne spună de la început dacă nu vor.



Persoană primărie: Dar ne-au zis tot timpul, inclusiv pe 10 ne-au spus că...Uitați aici discuția lui Andrei cu ăstălalt Andrei.



Clotilde Armand: Aveți ceva scris?

Persoană primărie:Ei, am pe Whatsapp că nu puteam să am scris, că vă dați seama...Dar imediat vă arăt. Este de pe, de la el de pe...uitați.

Clotilde Armand: Asta e. Asta e, da.



Persoană primărie: I-am spus și eu: băi, nu mai scrie prosti!.



Clotilde Armand: (neinteligibil) Aaa, luni dimineață avea (neinteligibil) oferte!



Persoană primărie: Da, și luni uitați, nu s-a mai întâmplat nimic. După au vorbit încontinuu la telefon.



Clotilde Armand: Când a fost asta?



Persoană primărie:Asta e de săptămâna ailaltă, trecută.



Clotilde Armand: Nu se vede când a fost asta cu... ar fi bine să faceți un print screen din....



Persoană primărie: Mai dă, dar fraza asta...



Clotilde Armand: Nu, fraza asta eu vă ajut...



Persoană primărie:Să o ștergem?



Clotilde Armand: Să o ștergem. Se vede când e șters.



Persoană primărie: Asta, asta trebuie.



Clotilde Armand: Se vede când e șters.



Clotilde Armand: Dacă vreți să-mi arătați cu data.



Persoană primărie: Da, da, da, îi scriu acum. Să-mi dea cum trebuie.



Clotilde Armand: Să vă dea cum trebuie data. E un buton unde se pune edit. Aveți un pix negru și faceți așa. O secundă. Eu fac asta pentru momentul în care fac un print screen. Mereu șterg cine mi-a trimis.



Persoană primărie: Păi da, ca să nu se vadă la toată lumea.



Clotilde Armand: Când trimit la poliție și așa. E problema de date personale.



Clotilde Armand: Da, e greu. Orice achiziție e...



Persoană primărie: E complicat, ne e dificil. Ne-ar mai trebui cineva la achiziții.



Clotilde Armand: Dar nu sunt firme care fac asta? N-ați găsit firme care fac asta? Firme care fac tomberoane stradale?



Persoană primărie: Nu. Am găsit...uitați, am găsit...



Clotilde Armand: Firme care fac tomberoane stradale alimentate cu fotovoltaice?



Persoană primărie: Nu, nu.Uitați că am căutat noi aici. Astăzi a fost chiar prima căutare, imediat vă arăt. Care nu au nicio legătură cu nimic. Sunt tomberoane...Deci am colectare selectivă cu module și nu găsim...



Clotilde Armand: Dar nu sunt cu compartimente?



Persoană primărie:Nu, nu, nu.



Clotilde Armand: Dar de astea sunt, că sunt...



Persoană primărie: Și ne, oricum ne e și frică să nu fie chinezării. Adică noi dacă urcăm...

Clotilde Armand: Nu, nu, nu e marcă...nu pot fi chinezării. E ceva ultra...



Persoană primărie:E oricum și ultramodern. Este ultra...adică la epoca asta e.



Clotilde Armand: Nu, da tot...toată reputația lor, tot marketingul lor este că sunt extrem de robuste pentru că în occident sunt niște oameni care...ăsta e sportul lor național. Să distrugă, da? Și au pus asta, știți, nu? (neinteligibil) Au venit oamenii ăia și au bătut și cu bâtă și cu tot și tot nu s-a distrus!



Persoană primărie: Da, da, da!



Clotilde Armand: E ceva super solid! Știți?



Persoană primărie: Exact.



Clotilde Armand: Pentru că e făcut să reziste la huliganii din Anglia. Așa că...



Persoană primărie: Bun. Astea sunt cu (neinteligibil) deci suntem în mers. Ideea este că noi avem, uitați-le acolo, avem caietul de sarcini și referatul de necesitate, sunt...



Clotilde Armand: Deci...și totul este gata? Voi trebuie să luați trei oferte de pe SEAP și apoi...



Persoană primărie: Deci, la identificarea ofertelor de pe SEAP eu inițiez...eu! Se inițiază achiziția directă și se încarcă caietul de sarcini, formularele și modelul de contract. La toți deodată! E ca și cum aș face o cumpărare directă. Și le spun: să studieze caietul, să vadă modelul de contract...dacă au ceva de întrebat să întrebe și să spună că acceptă sau nu, trimițându-mi propunerea tehnică și financiară pe mail.



Clotilde Armand: Ok, pe mail.



Persoană primărie: Le luăm, le studiem. Să vedem... (neinteligibil). Deci dacă îmi trimite unul este...



Clotilde Armand: Păi eu sunt fericită dacă primim și de la alte firme. Adică...



Persoană primărie: Ca să vă spun că cel mai corect ar fi să dăm anunț publicitar și atunci sigur vor veni și alții. Dar aici, alții, acești alții...e cu dus și întors.



Clotilde Armand: Aaa...să ne vină firmele din China.



Persoană primărie: E cu dus și întors. Da, da! Deci...e cu două tăișuri. Adică cu specificațiile alea mie îmi aduce tomberonul din China și îl are la jumătate de preț.



Clotilde Armand: După două-trei deja...



Persoană primărie: A căzut, a căzut. După două ore a căzut. Adică de aia nu vrem. Asta e problema, de aia avem nevoie de ajutor.



Clotilde Armand: Da, da, da.



Persoană primărie: Dar așa se poartă și o conversație, se vede că...



E transparență!...mă rog, am...accesat trei operatori, am purtat... Dacă nu mi-au depus ofertă pot să spună: „Nu mă încadrez în bani sau nu pot să respect...o cerință tehnică a ta.



Clotilde Armand: Da.



Persoană primărie: Trebuie să îmi dea un motiv al refuzului. Când îmi refuză.



Clotilde Armand: Ok.ok.



Persoană primărie: Ok. La subteran.



Clotilde Armand: (neinteligibil) Pentru aceasta...Atunci da! Dar dacă ne trimite cele trei oferte spuneam...



Persoană primărie: Facem exact procedura asta!



Clotilde Armand: Mâine - poimâine. Le trimiteți, primiți și apoi...



Persoană primărie: Trebuie să le încarce ei în SEAP ca produs de catalog.



Clotilde Armand: Asta este cheia. Și după ce dau un produs, după ce l-au încărcat...



Persoană primărie: Noi le identificăm...



Clotilde Armand: După câteva zile reușiți să faceți să...



Persoană primărie: Da, trebuie două zile, nu? Să treacă de la...

În maxim două zile, dar e mai complicat un pic că e destul de mare și trebuie să citească și caietul de sarcini, se încheie contract. Poate au ceva. Trei zile, patru eu zic că ar trebui lăsate cum am lăsat și la celelalte.



Clotilde Armand: Și la celelalte. Ok. Bun, hai că rezolvăm!





