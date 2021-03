Paul Iștoan, fratele uneia dintre victimele ucigașului din Onești: „Din ce am auzit ar fi fost lovit din greșeală cu niște gloanțe de cauciuc trase de polițiști în timpul intervenției. (…) Nu am apucat să văd, pentru că fratele meu a fost sigilat. Eu nu am văzut tot evenimentul, am fost puțin ferit. Oamenii spun că unul dintre oamenii sechestrați ar fi atacat agresorul. (…) Polițiștii ar fi trebuit să acționeze. Informațiile mele sunt de la firma de servicii funerare. Nu am informații de la spital și nici de la poliție. Ce aud vine de la oamenii din jur, jurnalșiști, aparent au mai multe informații decât mine. (…) Fratele meu a mai avut COVID, acum trei-patru săptămâni. (…) Nu am infromații de la medici. (…) Mi-au adus băieții la Onești un document, pe care scrie de plăgi. Nu am apucat să citesc.”