Nicușor Dan: "Am votat pentru dezvoltarea României și a Bucureștiului. Pentru colaborare și pragmatism"

"Urez la multi ani romanilor cu ocazia zilei onomastice. Am votat pentru dezvoltarea Romaniei și a Bucurestiului. Romania si Bucurestiul au o oportunitate extraordinara prin acesti 83 de milioane de euro bani europeni. Am votat pentru colaborare si pragamatism. Am votat pentru justitie si pentru parcursul european al Romaniei si implicit impotriva celor care au perciciltat aceasta directie", a afirmat Nicusor Dan.

In ceea ce priveste votul in cazul persoanelor izolate si a localitatilor carantinate, edilul Capitalei a afirmat ca s-a luat toate masurile pentru ca urna mobila sa ajunga la ei.

"Este foarte important sa venim la vot. Chiar daca noi suntem un popor latin si implicit emotional, ii invit sa voteze cu capul, sa aiba in minte ce s-a intamplat in România in ultimii 4 ani si sa se gandeasca care este cea mai buna metoda de guvernare a Romaniei pentru următorii patru ani. Nu e mai complicat si nici ma riscant decat sa te duci la magazin. E o alegere pentru 4 ani, inclusiv pentru sanatate lor", a spus Dan.

Intrebat care este cel mai grav lucru care s-a intamplat pana acum in Parlament, edilul bucurestenilor a afirmat ca este vorba despre "protectia pentru hoti: Trebuie sa revenim la normalitate, la justite, la pragmatism si la colaborare. E nevoie de asta"

Intrebat despre alegerea viceprimarilor, Nicusor Dan a precizat nu putea convoca sedinta Consiliului General pana instanta nu va valida toti consilierii municipali. "Este un angajament politic care va fi respectat. Dupa ce se rezerva litigiul (...) vom vorbi si despre viceprimari"

La finalul declaratiei sale, Nicusor Dan a afirmat ca maine vor fi aprinse luminitele de Sarbatori in Capitala.