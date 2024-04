„În primul rând am avut luni o întâlnire a membrilor conducerii Coaliției și am discutat toate aspectele legate de problemele care sunt și, desigur, cea mai stringentă e cea a candidaturii la Primăria Capitalei. În încheiere, a fost o decizie prin care am convenit ca în această săptămână, cât premierul nu e în țară, să existe acțiunea de clarificare a domnului doctor a tuturor acestor aspecte care țin de persoana domniei sale, ca să avem o analiză să știm dacă mergem mai departe.

În prezent, e propunerea noastră de candidat la Primăria Capitalei, a noastră a Coaliției, să nu se înțeleagă greșit. Atât timp cât vine din partea premierului Ciolacu, această solicitare și pentru că în procesul acesta de identificare propunerea a venit din partea domniei sale, e normal să respecte cererea pe care a adresat-o. Eu am discutat în această seară cu Marcel Ciolacu și mi-a spus că a vorbit din nou cu domnul doctor și i-a transmis să planifice și să aibă acest demers realizat.

Ține de clarificarea problemelor personale. Eu, personal nu am cum să judec pe supoziții și date un anume aspect, cel care trebuie să clarifice e domnul doctor. Noi atunci când am avut prima întâlnire cu domnia sa am avut și prima întrebare – e vreo problemă care poate să împedice candidatura și ni s-a comunciat că nu e niciun fel de problemă, motiv pentru care – știm cu toții cum e în campanie – au loc o serie întreagă de verificări și în baza lor apare o serie întreagă de situații - trebuie clarificate de domnia sa. Eu consider că și dacă ne-ar fi vorbit nouă – vă dați seama e un raport al corpului de control – noi am recomandat ca toate aceste date să fie clarificate de domnia sa și de instituțiile îndrituite. Ne-a zis că există un raport al corpului de control în 2019, dar că nu sunt probleme.

Nu există timpul necesar și mergi pe încredere. Dacă de la început pornești cu suspiciuni în relația cu o persoană... Dacă face această conferință și clarifică ce e de clarificat, probabil că în această perioadă e și slotul necesar să se pronunțe și instituțiile statului, iar din punctul de vedere al celui care trebuie să se pronunțe dacă a fost convingător, cred că alegătorul, bucureșteanul trebuie convins”, a afirmat Nicolae Ciucă.