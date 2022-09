Cei opt nepoţi – prinţul William, prinţul Harry, Peter Phillips, Zara Tindall, prinţesele Eugenie şi Beatrice, Lady Louise Mountbatten-Windsor şi vicontele Severn au înconjurat catafalcul şi au stat de gardă timp de câteva minute. Prinţul William şi prinţul Harry au purtat uniforme militare, iar ceilalaţi nepoţi erau îmbrăcaţi în negru complet.

The Queen’s eight grandchildren have arrived in Westminster Hall to stand vigil at her coffin:



- The Prince of Wales

- The Duke of Sussex

- Peter Phillips

- Zara Tindall

- Princess Beatrice

- Princess Eugenie

- Lady Louise Mountbatten-Windsor

- Viscount Severn pic.twitter.com/sCC4TlOAzS