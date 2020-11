Nelu Tătaru vorbește despre numărul de cazuri din ultimele zile: "Suntem în fază de stabilizare"

"Noi am apropiat valul unu de valul doi. Suntem intr-o faza de stabilizare a numarului de cazuri la maxim la 9.000 - 10.000, dupa cum am vazut in ultima saptamana. Dar, in acelasi timp, suntem si in faza in care gestionam cazurile care ajung in Terapie Intensiva. Acestea sunt cazurile care au aparut, sa spunem, ca si cazuri noi in urma cu 10 - 14 zile si s-au agravat", a declarat ministrul pentru Rfi.ro.

Acesta a explicat ca situatia de la ATI se mentine in continuare dinamica, fiind adeseori atinse momente in care capacitatea de terapie intensiva chiar si dintr-un oras precum Bucurestiul este la maxim.

"Pe tot parcursul acestei pandemii, am avut momente in care fiind ocupate paturile de terapie intensiva din Bucuresti, le-am dirijat catre teritoriu sau judetele limitrofe, acolo unde erau locuri. Terapia Intensiva este o sectie unde e o dinamica continua. Sunt pacienti care se agraveaza si sunt trecuti de pe sectie pe Terapie Intensiva, dupa cum sunt pacienti care se amelioreaza si sunt trecuti pe terapie intermediara sau pe sectie sau dupa lupta cu boala multi decedeaza. Deci, numarul de locuri este fluctuant de la o zi la alta si in timpul unei zile. Noi, in ultimele doua saptamani, avem in aceste Terapii Intensive si Inspectia de Stat pentru a evalua dinamica din aceste paturi, cati pacienti sunt intubati, (...) cati sunt cu grad de insuficienta respiratorie pe oxigenoterapie si cati pot fi trecuti pe sectie sau pe terapie intermediara pentru a putea gestiona terapia intensiva.Da, intr-adevar, este un moment in care pacientii din Bucuresti sunt dirijati catre teritoriu.

S-a intamplat in mai multe randuri in momentul in care erau paturi care urmau sa fie ocupate de cei care se aflau deja in spital si se agravau, iar pacientii noi care veneau in UPU si aveau nevoie de Terapie Intensiva erau dirijati catre spitale apropiate sau chiar din teritoriu mai la distanta.(...) Fiecare caz este evaluat personal. Fiecare caz are o evolutie personala. Avem o ameliorare poate, dar poate si o recadere in zilele urmatoare si atunci pentru un pacient aflat in terapie intensiva trebuie privita cu atentie si o perioada de ameliorare, fiindca trebuie tratata cu aceeasi seriozitate ca perioada foarte critica", a mai spus Nelu Tataru.