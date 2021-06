Cristian Rizea a anunțat luni seară că cererea trimisă către Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea candidaturii sale pe lista partidului NOI a fost respinsă și a acuzat abuzuri din partea sistemului „mafiot” dirijat de președintele Igor Dodon și oligarhul Vladimir Plahotniuc.

Acesta a mai precizat că va contesta decizia CEC, pe care o consideră „ilegală”. Rizea a anunțat că a solicitat, printr-o nouă cerere către CEC, ca cererea sa să fie analizată de Avocatul Poporului. Cristian Rizea argumentează că „acțiunile Agenției Servicii Publice prin care au declarat nevalabile actele mele de identitate au fost contestate în instanța de judecată, Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani. (...) Cererea dată nu a fost încă examinată” și consideră că se află „sub protecția art. 171 alin.4) Cod Administrativ” și că prin „extrasul din Registrul de stat al populației anexat astăzi, la rubrica statutul actelor de identitate nu este indicat că actele de identitate sunt nevalabile. Totodată, este indicat și codul personal emis odată cu perfectarea buletinului de identitate”. Politicianul consideră că este nevoie de sesizarea Avocatului Poporului, „pentru a emite un aviz de recomandare pe cazul dat în vederea prevenirii încălcării dreptului meu constituțional de a fi ales”

„Dragi Prieteni abuzurile sistemului mafiot condus de Plahotniuc si Dodon continua la adresa mea ,CEC refuzand astazi 28 iunie inregistrarea mea ca si candidat in conditiile in care dupa cum ati vazut in prima mea postare de azi 28 iunie am facut dovada ca sunt cetatean al Republicii Moldova!