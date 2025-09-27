Echipele pirotehnice ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Bucovina” au desfășurat, în perioada 23 – 27 septembrie, o amplă misiune de asanare, încheiată cu distrugerea controlată a proiectilelor.

„Operațiunea s-a desfășurat în condiții de maximă siguranță, fără a fi pusă în pericol viața oamenilor, bunurile sau mediul înconjurător”, a transmis ISU Suceava.

Ce au găsit pirotehniștii

În urma verificărilor, au fost identificate:

91 de proiectile explozive de calibrul 150 mm,

un proiectil exploziv de calibrul 100 mm,

5 bombe de aruncător de calibrul 91,5 mm.

Specialiștii susțin că muniția provine cel mai probabil din luptele desfășurate în zonă în timpul Primului Război Mondial.

Elementele de muniție au fost distruse printr-o detonare controlată, la care au participat, pe lângă pirotehniștii ISU Suceava, și experți ai Unității Speciale de Intervenții în Situații de Urgență (USISU) Ciolpani. Zona a fost securizată de echipaje de poliție și jandarmerie, pentru a elimina orice risc asupra populației.

Avertisment pentru populație

Reprezentanții ISU „Bucovina” reamintesc că orice muniție rămasă neexplodată, indiferent de vechime sau stare de conservare, este extrem de periculoasă și poate detona în orice moment.

Cetățenii sunt sfătuiți să nu atingă, să nu lovească și să nu încerce să transporte astfel de obiecte, și, mai ales, să nu permită copiilor să se joace cu ele. În astfel de cazuri, trebuie apelat imediat numărul de urgență 112.