Mugur Cozmanciuc: Fondurile europene - mecanismul pe care județul Neamț trebuie să-l folosească pentru dezvoltare

Mugur Cozmanciuc a subliniat că ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, şi europarlamentarii Siegfried Mureşan şi Rareş Bogdan, toţi prezenţi în Neamţ pentru a-i susţine candidatura la CJ, vor contribui ca judeţul să aibă un grad mare de accesare a fondurilor europene.



"Lucrurile sunt bine gândite şi cu o coerenţă clară în dezvoltare. Astăzi am să menţionez - şi domnul Rareş Bogdan va avea o contribuţie importantă în susţinere - că fondurile europene pe care le avem în vedere sunt şi pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere şi feroviare de transport. Judeţul Neamţ, pentru a dezvolta două puncte principale - locuri de muncă şi mediul de afaceri - are nevoie ca acest domeniu să fie clar reabilitat şi dezvoltat. PNL, Guvernul României şi Consiliul Judeţean sub conducerea mea vor fi instituţiile care vor lucra într-un parteneriat clar cu Parlamentul European şi Comisia Europeană pentru ca fondurile europene pentru Autostrada Unirii, pentru Autostrada Suceava - Bucureşti, pentru Bacău - Braşov să fie atrase şi implementate rapid", a declarat Mugur Cozmanciuc.



Preşedintele PNL Neamţ a adăugat că judeţul va avea trei culoare care îl vor conecta pe infrastructura rutieră: Piatra Neamţ - Bacău, Piatra Neamţ - Roman, Piatra Neamţ - Târgu Neamţ.



"Practic, acest triunghi Piatra Neamţ - Roman - Târgu Neamţ va defini dezvoltarea judeţului, pe parcuri industriale şi industria IT şi inovativă. Aşa vom creşte calitatea vieţii în judeţul Neamţ. Anul 2026 este maximal în care aceste proiecte vor fi realizate", a subliniat candidatul PNL la preşedinţia CJ Neamţ.



Mugur Cozmanciuc a explicat că şi dezvoltarea infrastructurii feroviare este un punct al programului său electoral.



"Fonduri europene există şi, de aceea, planul de mobilitate de transport va fi un proiect principal pe care îl voi avea în calitate de preşedinte al CJ Neamţ. Fără aceste puncte nu putem vorbi de dezvoltarea judeţului. În momentul de faţă, judeţul Neamţ este blocat şi izolat. Când vom avea rezolvată infrastructura, vom avea creată o poartă de acces şi pentru investitori dar şi pentru turişti", a mai spus Cozmanciuc.



"Piatra-Neamţ trebuie să intre într-o zonă de creştere, de dezvoltare, cu oameni tineri, cu oameni dedicaţi şi viziune, care gândesc strategic pentru dezvoltarea comunităţilor. O comunitate nu se poate dezvolta construim ziduri, trebuie să deschidem porţile şi trebuie să ne uităm la tot ce funcţionează în jur", a declarat Andrei Carbelea, candidatul PNL pentru funcţia de primar al municipiului Piatra-Neamţ.



Prim-vicepreşedintele PNL, europarlamentarul Rareş Bogdan, a declarat în conferinţa de presă că susţine candidatura lui Mugur Cozmanciuc la preşedinţia CJ Neamţ şi a lui Andrei Carabelea la Primăria Piatra-Neamţ.



"Am venit cu sufletul deschis să îi susţin pe cei doi colegi ai mei şi nu atât pentru că sunt oameni tineri şi cred foarte mult în ei, ci pur şi simplu pentru că cei doi vin să schimbe în bine faţa unui oraş şi a unui judeţ care, din păcate, au suferit enorm. Există o diferenţă colosală de cum arată viaţa între judeţele conduse de PSD şi cele conduse de liberali. Românii sunt la fel peste tot, problema este însă administraţia. Chestiuni care sunt în programele electorale astăzi la Neamţ fac parte din istorie în judeţele Cluj, Braşov, Alba, Sibiu, Timiş, Suceava. Judeţul Neamţ este codaş la fondurile europene, poate pentru că le-a fost frică că nu le pot jefui de frica Oficiului de Luptă Antifraudă, codaş la infrastructură, codaş la investiţii străine, codaş la investiţii în turism", a declarat Rareş Bogdan.



Europarlamentarul Rareş Bogdan, va participa, joi, de la ora 20,00, la evenimentul de lansare a candidaţilor PNL Neamţ la alegerile locale şi prezentare a programului de guvernare locală pentru 2020 - 2024 intitulat "Bunăstare şi Respect".