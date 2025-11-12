„Ar fi mai bine să asculți de experți și să încetezi să plătești cumpărăturile din supermarket cu cardul de credit, dacă vrei să ajungi la finalul lunii cu ceva bani rămași”, avertizează specialiștii citați de publicațiile economice internaționale. Ideea centrală este simplă: pentru a construi un „colț de siguranță” financiar, trebuie să îți controlezi mai atent cheltuielile curente.

Odată cu creșterea prețurilor la alimente și produse de bază, salariul lunar pare tot mai greu de gestionat de la o lună la alta. Multe persoane apelează la cardul de credit pentru a „completa” veniturile, fără să conștientizeze consecințele.

Astfel, o simplă vizită la supermarket, unde o familie cheltuie 200–250 de lei per sesiune, devine un pas către acumularea de datorii. Iar când aceste sume se adună lună de lună, dobânzile și comisioanele pot transforma o cheltuială obișnuită într-o povară financiară.

Cardurile de credit au fost create după Al Doilea Război Mondial pentru a ajuta soldații să cumpere bunuri mari: o casă, un mobilier, o mașină, și să plătească ulterior, odată ce reveneau la o viață stabilă. Astăzi însă, ele au devenit un instrument folosit la orice achiziție, chiar și pentru cumpărături mărunt.

Specialiștii subliniază că, prin utilizarea frecventă a cardului de credit la cumpărături zilnice, consumatorul nu mai percepe real valoarea banilor cheltuiți. Practic, este mult mai ușor să treci cardul prin POS decât să scoți bani cash din portofel. În schimb, plata în numerar te face să conștientizezi mai bine cât cheltuiești și te ajută să te oprești la timp.

„Gestul de a scoate cardul la supermarket trebuie să dispară pentru totdeauna. Înainte de a pleca de acasă, analizează ce ai nevoie cu adevărat și evită cumpărăturile inutile. Păstrează controlul asupra bugetului, nu asupra liniei de credit”, recomandă experții.

Un alt sfat important este să îți planifici mesele și să eviți cumpărăturile impulsive. Multe produse cumpărate din obișnuință ajung ulterior la gunoi. În schimb, o listă clară și un buget fix te pot ajuta să reduci cheltuielile și să elimini nevoia de a apela la credit.

Bancherii sugerează ca plata cu cardul de credit să fie rezervată doar pentru achiziții mari — electrocasnice, laptopuri sau mobilier — bunuri care pot justifica o plată în rate. În rest, cumpărăturile zilnice ar trebui făcute în numerar, din venitul disponibil, potrivit sursei.