La depunerea moţiunii, liderul deputaților PSD, Alfred Simonis a solicitat ca dezbaterea să aibă loc în această săptămână, având în vedere că regulamentul prevede un termen de şase zile. În replică, liderul deputaţilor USR-PLUS, Ionuţ Moşteanu, a precizat însă că este vorba despre şase zile lucrătoare.

Ulterior, Simonis a acuzat Biroul permanent că a încălcat regulamentul și că preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, şi reprezentanţii PNL, USR PLUS, UDMR şi ai minorităţilor au făcut "scut" în jurul lui Vlad Voiculescu.



”Ieri (luni - n.red) am depus, în numele PSD, moţiunea împotriva ministrului Vlad Voiculescu. Potrivit articolului 33 din Regulamentul Camerei, ar fi trebuit ca în 6 zile această moţiune să fie dezbătută şi votată. Văzând că nu se întâmplă nimic şi se tergiversează, în dimineaţa aceasta, membrii PSD în Biroul permanent au cerut convocarea Biroului permanent pentru a stabili un calendar foarte scurt pentru dezbaterea şi votul asupra moţiunii. Astăzi, Biroul permanent, abuziv, a încălcat regulamentul, preşedintele Camerei Deputaţilor, USR, PNL, UDMR şi minorităţi au făcut scut în jurul lui Vlad Voiculescu. Aceşti războinici din PNL s-au dezumflat cu toţii, nu am mai văzut pe nimeni supărat pe Vlad Voiculescu în această perioadă. Practic, PNL cedează iniţiativa la guvernare şi nu are puterea să se opună şantajului pe care USR PLUS îl face asupra Guvernului”, a declarat Simonis, la Parlament.



Acesta a susţinut că liderul liberal Ludovic Orban face "un joc dublu", urmărind "umilirea" premierului Florin Cîţu.



"În acelaşi timp, Ludovic Orban face un joc dublu, un joc cinic în care îl lasă în ofsaid pe Florin Cîţu în continuare. Îi convine această tergiversare şi încălcare a regulamentului, pentru că, practic, moţiunea va fi dezbătută în a 9-a zi, nu aşa cum spune regulamentul: cel mult 6 zile. Îl umileşte pe Florin Cîţu în continuare, iar acest lucru arată lipsa de decizie, de putere politică a premierului, lipsa de anvergură politică, de bărbăţie politică. (...) Tot acest joc cinic şi mizerabil se întâmplă pe fondul unor tragedii care se întâmplă în fiecare zi în România şi acest joc politicianist între Cîţu, Orban, Barna, Cioloş şi cine o mai fi se întâmplă pe spatele românilor care mor", a spus Alfred Simonis.



În opinia sa, şansele moţiunii simple să treacă sunt "reale", având în vedere declaraţiile ale unor lideri ai PNL.

Moțiunea, intitulată ”Pentru ca românii să trăiască, Vlad Voiculescu trebuie să plece”, a fost depusă la Camera Deputaților luni, după scandalul provocat de evacuarea pacienților de la spitalul Foișor. PSD critică și modul în care ministrul Sănătății gestionează pandemia.

În textul moțiunii, social-democrații notează zece motive pentru care se impune demisia ministrului. PSD subliniază că Vlad Voiculescu ”a ajuns să reprezinte un pericol public pentru viața, nu doar pentru sănătatea românilor.”

Textul moțiunii poate fi citit AICI.