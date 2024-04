„Nu cred că l-au ales pe Cătălin Cîrstoiu, un medic bun, dar ieșit de nicăieri, ca să piardă alegerile. Dacă aș coordona campania actuală a coaliției, nu aș fi fost de acord cu candidatura lui Cîrstoiu. Tipul de candidat Băsescu s-a terminat. El seamănă și fizic cu Băsescu. Nici acum nu înțeleg ce campanie i se face lui Cătălin Cîrstoiu. În București sunt doar 2 jucători pe care îi înțeleg. USR îl crește pe Cîrstoiu, pentru că îl tot atacă, deci fac publicate candidatului. Însa, partidele lui nu îl sprijină prea mult. Ai un medic bun, dar nu ai cum să-l faci popular! Este o desemnare târzie a unui candidat care avea șanse mici. Ei s-au bazat că unul dintre candidații proprii va reuși să spargă viața. Gabi Firea nu a trecut de PNL. Am văzut sondaje, șansele de a câștiga Primăria Capitalei cu Firea erau mari și mai bune decât cu Cîrstea. Ciucă nu o simpatizează prea mult. PNL l-a vrut pe ministrul Energiei, dar n-au reușit să îl impună, și atunci l-au propus pe Cătălin Cîrstoiu. Politica e despre putere, despre mandate. Un lider are în minte propriul mandat, deși ne vorbește despre viitorul și soarta țării și a poporului. În Europa, România e considerată o țară de încredere datorită stabilității și predictibilității. Iohannis, Ciucă și Ciolacu știu ce comenzi vin de la Washington și Bruxelles: stabilitate! Consider că PNL-PSD vor câștiga peste 2.700 de primării, vor câștiga și la consilii județene, cred că vreo 35 și vor pierde Bucureștiul, sau vor câștiga!”, a declarat Miron Mitrea.