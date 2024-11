Miron Mitrea: Nu stiu daca am spus vreodata si nu era important, pe diploma mea de Bacalaureat scrie analist programator. Eu inteleg foarte bine ce inseamna algoritm. Am auzit foarte multa lume astazi vorbind despre algoritm. Algoritmii sunt baza acestor tipuri de social media. Nu numai social media. Algoritmii sunt folositi si in telefonul nostru, si in toate mijloacele care au legatura cu informatica. Nu o data ai patit tu, eu, sau altii ca vorbind langa telefon despre anumite produse imediat sa primesti pe telefon reclama la produsele respective.

Acum marea problema este ca algoritmii astia sunt facuti de niste oameni care pot schimba directia, pot sa decida orice. Stim ca ceea ce iti prezinta pe interfata, telefon, tableta, ce ai tu acolo, un program de social media, indiferent care, nu seamana cu altul. Nu primim in acelasi timp acelasi tip de informatii. Pentru ca algoitmii calculeaza tot timpul ce interes ai tu, ce interes am eu, ce ne place sa vedem, pentru ca pana la urma finalitatea este sa ia niste bani. Iar respectivele site-uri au oameni care intra si vor sa isi vanda publicitatea.

Aici vreau sa spun o chestie foarte grava. Eu am vorbit astazi cu unul dintre baietii mei care este programator. Si el a vorbit cu prietenii lui. E unul dintre voi care au fost tinta la acest atac de prezentare al lui Calin Georgescu inainte de ziua de sambata? Eu nu am vazut o postare cu Calin Georgescu decat luni, dupa alegeri. De ce? Se numeste targeting. Deci faci o analiza pe date multe, afli ce vor un grup de oameni, ii targetezi si le trimiti lor special mesaje. Nu au primit toti cei care au votat intr-un fel acelasi tip de mesaje. Ofiterii in rezerva au primit mesaje referitoare la faptul ca guvernul a zapacit-o cu legea lor. Cei care sunt interesati de paduri, despre paduri, mesajele au fost extrem de bine tintite pe grupuri de oameni interesate. Eu am TikTok si stau 30-40 minute pe TikTok. Nu m-a tintit nimeni, nu am fost tinta, nici eu, nici programatorii pe care ii cunosc. Pentru ca noi intelegem cum functioneaza treburile astea si nu isi pierd vremea cu noi.

Au fost tinta grupuri religioase, au fost preoti, a recunoscut si Patriarhia. Au fost preoti care au facut campanie pentru Calin Georgescu, dar nu sunt deloc convins ca au fost miscati numai prin social media, sunt convins ca si in teritoriu a fost miscat ceva.

Intorcandu-ne la social media. TikTok are sediul in China. Modul in care noi putem sau altii sa controleze folosirea datelor este aproape imposibil. Europa are un sistem de protectie a datelor personale destul de inaintat si tot mai intra unii peste datele noastre.

Realitatea Plus: Omul spune ca a bagat zero bani. E posibil ca TikTok sa fi fost influentat de altcineva fara ca acest candidat sa stie, pentru ca totusi toata lumea spune ca nu ai cum cu fonduri zero.

Miron Mitrea: Ca sa poti face o analiza de big data ai nevoie de algoritmi speciali, ai nevoie de acces la date foarte multe, si e nevoie de operatori care sa lucreze.

