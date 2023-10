Fiica sa, Oana Roman, a transmis un mesaj alarmant pe rețelele de socializare și le-a cerut fanilor să se roage ca mama ei să se facă bine.

Și în urmă cu câteva zile, Mioara Roman ar fi făcut o serie de analize pentru a vedea dacă trebuie să fie internată în spital sau nu. Se pare că medicii au decis în cele din urmă să o țină sub supraveghere în spital.

Fiica acesteia a mai postat un mesaj pe rețeaua de socializare în care a atras atenția rudelor sale că nu s-au interesat de starea de sănătate a mamei ei.

Mioara Roman are 83 de ani și de ceva timp se confruntă cu probleme de sănătate. Fosta soșie a lui Petre Roman se afla internată la azil de lux din Snagov.

Oana Roman a povestit pe reţelele de socializare că stare mamei mama sale este din ce în ce mai precară și că se simte la capătul puterilor. „Azi am avut un moment în care am căzut mental un pic pentru că mama iar nu e bine și aștept să vedem analizele și să decidă dna dr dacă trebuie sau nu dusă la spital. Am luat o pe Isa de la scoala și mi a fugit pământul de sub picioare de oboseală și stres. Se mai întâmplă. Mereu renasc și mai puternica. Dar nu pot fi ipocrită să mă arăt vouă în forma dacă nu sunt în formă. lau o pauză și revin în forță.”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Ulerior, Oana Roman, a postat noi detalii despre stare de sănătate a mamei ei și a precizat că situația nu este tocmai bună, iar mama ei a fost internată de urgență la spital. Oana și-a implorat urmăritorii să se roage pentru mama ei. ”Îmi scrieți mulți că n-am mai postat nimic de aseară. Într-adevăr, n-am mai posta pentru că am stat cu grijă să văd ce se întâmplă cu mama.

Situația nu este foarte roz. A rămas internată la Floreasca. Are diverse probleme care trebuiesc investigate. Doctorii mi-au dat niște detalii, dar eu nu cunosc foarte bine termenii medical, nici nu vreau să dau foarte multe detalii aici. Era stabilă și echilibrată momentan, vom vedea mai încolo. Am fost azi la mama și vă spun doar că are nevoie de rugăciuni. Multe. Are nevoie de rugăciuni de vindecare. Până la urmă lucrurile se întâmplă așa cum vrea Dumnezeu, dar în momentul ăsta e nevoie de rugăciuni pentru ea. Știu că vor mereu faceți asta pentru mine, mereu când vorbesc cu voi, vă rugați pentru mine. Știți că sunt singură în această luptă de a o ține să trăiască cât mai bine, știu că vă am și pe voi alături și vă mulțumesc”, a spus Oana Roman pe rețelele de socializare.