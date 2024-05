Preotul a relatat un caz despre care pretinde că l-a văzut personal într-un video. În acest material, un soldat chinez care lupta de partea Rusiei în „operațiunea militară specială” ar fi fost sfârtecat de un glonț. Conform preotului, soldatul a înviat miraculos, a fost botezat și s-a alăturat Bisericii Ortodoxe Ruse.

Secvența cu afirmațiile preotului a fost preluată, subtitrată în limba engleză și distribuită pe rețeaua de socializare X de Anton Gherașcenko, fost consilier în cadrul Ministerului ucrainean de Interne, notează Digi24.

Preotul a afirmat că a primit numeroase mărturii și filmări de război care atestă „victoria lui Hristos asupra morții”. Soția sa i-ar fi trimis multe dintre aceste dovezi. În relatarea sa, preotul a spus:

„Chiar înainte de Postul Mare am văzut un video cu un soldat chinez (care lupta pentru Rusia) care a participat la operațiunea militară specială. A primit un glonț în abdomen, care l-a sfârtecat și i-a scos afară toate organele interne și a înviat. Sfântul Luca din Simferopol i-a apărut, l-a vindecat complet, organele lui interne au fost vindecate. Și astfel a fost botezat, rudele lui au venit. Și s-au pozat apoi, toți îmbrăcați în alb, proaspăt botezați și primiți în biserica noastră ortodoxă.”

Asemenea declarații au generat reacții mixte. În timp ce unii credincioși pot vedea aceste relatări ca pe semne de protecție divină, alții le consideră simple fabulații menite să întărească moralul soldaților și să justifice agresiunea militară.

A Russian priest shared a story of how a Chinese man was killed in a "special military operation" but resurrected.



Doesn\"t seem to work for Russians, though? pic.twitter.com/HcLdt371m2