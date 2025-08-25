Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a anunțat că procurorii instituţiei fac cercetări faţă de un inculpat în vârstă de 50 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor în modalitatea violenţă în familie.

În fapt, s-a reţinut că în data de 22 august 2025, în jurul orei 22:00, inculpatul în vârstă de 50 ani, în timp ce se afla în locuinţa din municipiul Arad, unde trăieşte în concubinaj, de aproxmativ cinci ani, cu o femeie şi cu fiul minor al acesteia, în vârstă de 14 ani, pe fondul consumului de alcool şi a unor discuţii cu minorul, a luat un cuţit din bucătărie şi i-a provocat minorului o leziune în zona gâtului, a transmis Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Arad a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, începând din 23 august 2025.