Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că, în urma exploziei urmată de incendiu se înregistrează, până la acest moment, două victime care prezintă arsuri și mai multe persoane rănite. Acesta a mai precizat căn palnul roșu de intervenție a fost dezactivat.

„Din primele informații, cei doi pacienți prezintă arsuri pe față și torace și vor fi transportați la UFA din cadrul Spitalului Județean Slatina pentru evaluare și stabilizare hemodinamică. Suprafața arsă va fi stabilită în urma evaluărilor medicale din unitatea sanitară, iar dacă arsurile sunt pe suprafața extinsă se va apela la transferul in spitalele din străinătate.

Alte 3 victime fără arsuri au fost transportate la spital”, a mai precizat ministrul Rogobete.