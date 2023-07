„Eu eram foarte încântată că în sfârșit, vorba doamnei Pauliuc, că deputatul Rafila s-a împăcat cu ministrul Sănătății și i-a dat mintea ce de pe urmă și a dat normele metodologice. Când ne-am uitat mai atent am văzut că de fapt e o vrăjeală. (...) Mo 153 de oameni zilnic. Și ce să facem, să stăm la mila lui Rafila și Rogobete? A fost legea promulgată anul trecut, au trecut șase luni. Nu e vorna de o răceală... ”, a declarat Anca Alexandrescu, luni seară, legat de Planul național de combatere a cancerului.

„Praf aruncat în ochii pacienților și a cetățenilor din România. Acea fițuică prezentată in conferință de presă de dl ministru Al. Rafila nu poate reprezenta decât niște intenții ale domnului ministru. Potrivit art. 7 din legea 293/2022 - legea Planului de combatere și control al cancerului, aceste norme metodologice trebuiau să stea 30 de zile in transparență, prezentate în guvern, iar guvernul trebuia sa dea hotărâre de guvern, apoi să fie publicate in Monitorul Oficial.

În continuare se încalcă legea în România, nu ne mai miră. În continuare mor 153 de pacienți pe zi. În continuare suntem pe primul loc la mortalitate in Europa, nu mai spun de accesul la medicație.

Se lăuda ministrul Rafila cu 23 de molecule noi. Nu este adevărat. Au trecut de Agenția Medicamentului și nu le avem. Nu avem medicamente nici astăzi, pentru că Ministerul Sănătății nu are bani, România nu are bani. Așa își omoară cetățenii cei de la conducerea României.

Nu mai putem suporta acest lucru”, a declarat Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România.

„Daca a fost astăzi ședință de guvern și nu sunt normele în Monitorul Oficial, săptămâna asta lansăm acțiunea.

Vom merge in instanță.

Este o fițuică, niste intentii cu care a vrut să ne scoată ochii.

Noi vom da statul în judecată și ne vom rezerva dreptul de a protesta în stradă.

După ce depunem actiunea in instanta vom depune o cerere de protest în stradă la Primăria Capitalei.

Oricum noi murim, dar nu mai vrem să ne omoare dl Rafila. (...)

Dl ministru nu a făcut nicio lege. Legea a făcut-o Parlamentul României. (...)

Trebuie să sancționez un derapaj al dlui ministru de la respectarea legii. Cum își permite un demnitar al statului român să nu respecte legea?”, a mai spus președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România.

„Nu vom mai permite niciunui ministru de acum incolo să își mai pună semnatura pe certificatele noastre de deces. S-a terminat orice comedie de acest gen.

Vom da în judecată Guvernul, vom face plângere la Curtea Europeană, la Comisia Europeană”

Am așteptat acest plan 22 de ani. Își bate joc de noi, pacienții!”, a mai anunțat Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, în exclusivitate la Realitatea PLUS.