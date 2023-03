Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a anunțat, luni seară, după o nouă vizită la Chişinău, că a discutat din nou cu omologul său din Republica Moldova despre susţinerea parcursului pro-european al ţării vecine, dar şi despre consolidarea Parteneriatului Strategic.

„Am avut, astăzi, o nouă întâlnire cu omologul meu de la Chişinău, Anatolie Nosatîi, în marja vizitei pe care am făcut-o în Republica Moldova, în cadrul delegaţiei conduse de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu. Am discutat despre aprofundarea cooperării bilaterale, despre importanţa participării Republicii Moldova la proiectele subsumate iniţiativei regionale Procesul Reuniunilor Miniştrilor Apărării din Europa de Sud-Est (SEDM) şi despre demersurile partenerilor de la Chişinău de a contribui la misiunile de menţinere a păcii sub egida ONU şi UE.

În cadrul discuţiilor, am reafirmat sprijinul nostru pentru avansarea Republicii Moldova pe parcursul pro-european, importanţa continuării menţinerii dialogului bilateral la cel mai înalt nivel posibil şi continuarea eforturilor comune dedicate consolidării Parteneriatului Strategic, a transmis ministrul Apărării - Angel Tîlvăr într-un mesaj postat pe Facebook.