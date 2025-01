Conform listei ICE, 4.445 de români sunt inclusi pe lista persoanelor ce urmează a fi deportate. Documentul intitulat „Noncitizens on the ICE Non-Detained Docket with Final Orders of Removal by Country of Citizenship" arată că Mexicul și El Salvador conduc în topul țărilor afectate de deportări, cu 252.044 și, respectiv, 203.822 de cazuri.

Săptămâna trecută, sute de migranți au fost reținuți, iar alții au fost repatriați cu ajutorul avioanelor militare, în cadrul operațiunii de deportare în masă anunțate de Donald Trump. Președintele Statelor Unite a dispus construirea unui centru de detenție pentru migranți în Guantanamo Bay, un loc pe care l-a descris ca având capacitatea de a găzdui până la 30.000 de persoane.

Conform președintelui, această unitate ar urma să fie edificată pe baza militară americană din Cuba, dar va fi separată de închisoarea militară de maximă securitate. Centrul va fi destinat „celor mai periculoși criminali străini care reprezintă o amenințare pentru poporul american". Baza Guantanamo Bay a fost utilizată de mult timp pentru a adăposti imigranți, o practică ce a fost criticată de diverse organizații pentru apărarea drepturilor omului.

