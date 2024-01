Specialiștii în nutriție au promovat de mult timp avocado ca o sursă excelentă de substanțe nutritive esențiale. Fructul conține vitamina K, vitamina C, vitamina E, acid folic și potasiu, care sunt esențiale pentru o dietă echilibrată. Cu toate acestea, Mihaela Bilic a exprimat îngrijorarea că avocado nu este adaptat mediului românesc și stilului de viață al populației locale. Ea susține că acest fruct, deși benefic pentru cei din America de Sud, care sunt obișnuiți să îl consume în mod tradițional, poate să nu fie la fel de sănătos pentru români.

Bilic argumentează că cererea mare pentru avocado a determinat defrișarea extensivă a pădurilor pentru a face loc plantațiilor, ceea ce are impact negativ asupra mediului înconjurător. De asemenea, ea atrage atenția asupra faptului că eforturile de a importa avocado în cantități mari au un impact negativ asupra sustenabilității și se poate să nu fie în concordanță cu principiile alimentației locale și sezonale.

„Avocado este sănătos pentru oamenii din America de Sud. Faza cu avocado a fost o făcătură la nivel de marketing și la nivel de industrie alimentară pentru a crește profitul și comerțul din țările care produceau avocado. Practic da, ne-au prostit. Acum a devenit o adevărată industrie. Se taie păduri pentru a fi cultivat avocado. Este o isterie generală. Toată lumea mănâncă avocado. Noi nu avem nevoie de avocado în fiecare zi.

Poate și el să facă parte dintr-o dietă diversificată, dar nu ne culcăm și ne trezim cu avocado! Nu este ok. În plus, are multe grăsimi. Un avocado are 350 calorii!', a declarat Mihaela Bilic în cadrul unei apariții TV.

„Carnea nu îngrașă”

De altfel, nutriționista este cunoscută pentru abordările sale inedite în domeniul dietei, multe dintre acestea împotriva curentului la modă. Recent, Mihaela Bilic a dezvăluit în mediul online un secret despre alimentele anti-foame, care nu doar ne ajută să scăpăm de acea senzație sâcâitoare, dar pot fi și utile în procesul de slăbire. Această problemă de alimentație, întâlnită frecvent în rândul multora dintre noi, îi pune pe mulți în dificultate, chiar și atunci când respectăm strict mesele zilnice.

Mihaela Bilic susține că soluția constă în modul în care alegem ce mâncăm. Alimentele bogate în fibre și proteine sunt esențiale pentru a ne menține sătui pe o perioadă mai lungă de timp, iar aceasta este cheia pentru a scăpa de senzația constantă de foame. În plus, aceste alimente sunt și de ajutor în procesul de slăbire, diferite de cele bogate în grăsimi, sare sau zahăr, precum și cele procesate, care oferă o senzație de sațietate foarte efemeră.

“Ca să ne păcălim instinctele trebuie să fim isteți și să alegem alimentele cu putere sațiogenă crescută, care ne satură cu puține calorii. Senzația de sațietate apare la 2 categorii de nutrienți: fibrele care au volum mare și dau efect de stomac plin și proteinele care sunt greu de digerat/metabolizat. La cealaltă extremă sunt alimentele cu volum mic și conținut caloric crescut, precum brânzeturi, mezeluri, grăsimi, produse de ronțăit dulci sau sărate. Chiar dacă ni se pare că am mâncat puțin, există riscul să ne îngrășăm” – a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

În continuarea postării sale, nutriționista a enumerat alimentele care țin de foame pentru o perioadă îndelungată. Surprinzător pentru fanii dietei vegane, printre alimentele care țin de foame și nici măcar nu îngrașă se află ouăle, carnea și peștele.

“Iată care sunt alimentele eficiente când vorbim de sațietate maximă și aport caloric redus: Pe primul loc avem oul fiert, produsul cu cea mai mare putere sațiogenă pentru numai 80 calorii. Urmează apoi carnea, indiferent de culoare și de animalul de la care provine. Proteinele din carne se spune că au calorii negative, țin de foame multe ore iar organismul cheltuiește energie pentru metabolizarea lor. Deci carnea nu îngrașă, ci mai degrabă ajută la slăbit. Peștele în general și peștele gras în special intră tot la categoria proteine cu efect sațiogen. În plus avem și efectul antiinflamator produs de acizii grași omega 3. Cât despre proteinele de origine vegetală, aveți încredere în leguminoasele de tip fasole boabe, mazăre, linte, năut” – a explicat nutriționistul.

Bilic a mai precizat că dacă vine vorba despre făinoase, pastele al dente și cartofii fierți în coajă sunt alegerile perfecte.

“Din categoria făinoase, pastele fierte al dente și cartofii în coajă sunt produsele care ne satură fără să ne pună în pericol silueta. Nu gătiți pastele până s-au înmuiat de tot, iar cartofii și orezul consumați-le după ce s-au răcit. O parte din amidon nu se mai absoarbe, deci umplem burta eficient cu mai puține calorii. Și pâinea integrală bogată în tărâțe este de preferat variantei albe și pufoase. De data asta conținutul mare de fibre blochează o parte din amidon, indicele glicemic scade iar senzația de sațietate crește” – a adăugat Mihaela Bilic.

