Primul pas înainte de a aplica orice lubrifiant este curățarea balamalelor. Praful și murdăria acumulate în timp contribuie la zgomot și pot împiedica lubrifiantul să acționeze eficient. Pentru aceasta, poți folosi o cârpă moale sau o periuță de dinți veche pentru a îndepărta reziduurile vizibile. Dacă balamaua este foarte murdară, pulverizează puțin alcool sanitar sau o soluție universală de curățare și șterge bine zona. O balama curată va permite lubrifiantului să pătrundă mai ușor și să reducă scârțâitul.

Există mai multe produse casnice care pot elimina zgomotul ușilor:

Ulei de gătit – câteva picături aplicate pe balama pot face minuni. Folosește un bețișor de urechi pentru a întinde uleiul în zona de contact.

Vaselină sau untură – aplică o cantitate mică pe balama și lasă ușa să se miște de câteva ori.

Săpun solid – freacă ușor balamaua cu săpun obișnuit; pelicula lăsată reduce frecarea și zgomotul.

Creion cu grafit – mina unui creion conține grafit, un lubrifiant natural. Colorează balamaua cu creionul și mișcă ușa de câteva ori.

Aceste soluții sunt rapide, eficiente și nu necesită produse speciale.

Dacă vrei o soluție mai profesională, spray-urile speciale, precum WD-40 sau alte lubrifiante tehnice, sunt o opțiune bună. Acestea pătrund adânc în mecanism, reduc frecarea și previn apariția ruginei. Trebuie doar să pulverizezi puțin produs pe balamă, să ștergi surplusul cu o cârpă și să miști ușa de câteva ori pentru a distribui lubrifiantul uniform.

Pentru rezultate optime, ține un prosop sau un șervețel sub balamă pentru a evita scurgerile pe podea. Aplică produsul direct în zona de contact dintre cele două piese ale balamalei. Deschide și închide ușa de mai multe ori pentru ca lubrifiantul să pătrundă bine. La final, șterge excesul, pentru a preveni petele sau atragerea prafului, potrivit sursei.