Cum gestionezi energia care trece prin corpul tău? Ce faci ca să te echilibrezi atunci când se întâmplă ceva care te copleșește/ dezechilibrează, care îți apasă butoanele?

Ce anume funcționează în cazul tău, în asemenea circumstanțe? Ce faci când ești într-o stare de șoc, când experimentezi jale, furie, indignare?

Ieși în natură, stai cu tine însuți și-ți permiți să simți toate aceste emoții? Ce practici folosești în asemenea situații, ce funcționează în cazul tău? Parcurgi la modul conștient asemenea situații sau nici nu-ți dai seama ce se întâmplă cu tine, reacționezi inconștient?

În perioada următoare faceți tot ce este nevoie ca să aveți grijă de voi, ca să vă echilibrați. (Lee Harris)

Omenirea traversează vremuri fără precedent. Suntem în plin proces de schimbare prin care ne desprindem de o lume așa cum o știam dintotdeauna și sub ochii noștri se clădește o lume nouă în care funcționarea noastră va fi din spațiul și energia inimii și mai puțin a mentalului. Dacă trăiești în aceste vremuri pe Terra, înseamnă că sufletul tău a ales să participe la acest unic fenomen prin care vibrația planetei crește și automat totul se transformă – acțiuni, comportamente, tipare, gânduri, emoții. Toate trebuie să fie de o vibrație mai înalta, compatibilă cu cea a codurilor de lumina ce scaldă Pământul de cel puțin 2 ani încoace. De ce mulți am trăit și trăim crize existențiale profunde pe plan personal, profesional, de relații, de identitate? De ce mulți ne simțim rătăciți, fără direcție, in timp ce alții parcurg drumul cu ușurință? Acest articol zilnic își propune să aducă răspunsuri și ceva mai multă claritate – atât cât avem acces la acest moment.

SURSA