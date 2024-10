Iată mesajul zilei pentru claritatea ta

Mare parte din suferința oamenilor vine din faptul că ei sunt ființe raționale, au impresia că viața trebuie să fie logică (o logică umană, desigur), că ceea ce li se întâmplă trebuie să aibă o logică.

Multe dintre lucrurile care li se întâmplă în viață nu au însă o logică, oamenii nu pot înțelege la modul logic de ce li se întâmplă ceea ce li se întâmplă și de aceea suferă. Ei cred că „nu meritau ce li s-a întâmplat”, „nu e drept ce li s-a întâmplat”, „nu are logică ceea ce s-a întâmplat” și nu reușesc să treacă peste faptul că nu găsesc acea explicație rațională pe care o caută, nu pot acceptă pe deplin ceea ce este.

Eu am un prieten foarte bun, medic, iar el mi-a spus în urmă cu 33 de ani că a decis că el și soția să trăiască 100 de ani, așa încât a luat toate măsurile „logice” în acest scop: s-au mutat cu mult timp în urmă la o fermă organică, pe care au ales-o cu foarte multă grijă, departe de poluarea orașelor, într-o zonă naturală, cu aer curat și apă pură, tot ce mâncau era organic, tot ce foloseau în casă era eco, etc. Nu i-a scăpat niciun detaliu la care mintea lui s-a putut gândi, s-a asigurat că trăiesc o viață super-sănătoasă din toate punctele de vedere, dar după câțiva ani soția lui s-a îmbolnăvit și a murit. Iar el a fost șocat și mi-a spus că nu are nicio logică, nu înțelege cum e posibil așa ceva, când trăiau atât de sănătos… Mintea lui nu putea înțelege cum s-a putut ajunge la un asemenea rezultat, când luaseră toate măsurile posibile/ logice pentru a avea o viață sănătoasă, deci lungă.

Viața nu este logică (după logică umană), ci este mistică. Nu mai încercați să găsiți o explicație logică pentru tot ceea ce vi se întâmplă, acceptați ceea ce este! Dacă ceva nu este menit să fie, nu va fi, chiar dacă logică umană vă face să credeți că ați luat toate măsurile necesare pentru a vă asigura că acel lucru o să se întâmple. (Caroline Myss)

Omenirea traversează vremuri fără precedent. Suntem în plin proces de schimbare prin care ne desprindem de o lume așa cum o știam dintotdeauna și sub ochii noștri se clădește o lume nouă în care funcționarea noastră va fi din spațiul și energia inimii și mai puțin a mentalului. Dacă trăiești în aceste vremuri pe Terra, înseamnă că sufletul tău a ales să participe la acest unic fenomen prin care vibrația planetei crește și automat totul se transformă – acțiuni, comportamente, tipare, gânduri, emoții. Toate trebuie să fie de o vibrație mai înalta, compatibilă cu cea a codurilor de lumina ce scaldă Pământul de cel puțin 2 ani încoace. De ce mulți am trăit și trăim crize existențiale profunde pe plan personal, profesional, de relații, de identitate? De ce mulți ne simțim rătăciți, fără direcție, în timp ce alții parcurg drumul cu ușurință? Acest articol zilnic își propune să aducă răspunsuri și ceva mai multă claritate – atât cât avem acces la acest moment.

