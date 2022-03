Mai mulți mascați s-au apropiat de femeia în vârstă, au înconjurat-o și au scos-o din mulțime, în timp ce manifestanții strigau către polițiști să se oprească. Yelena Osipova, o supraviețuitoare a asediului nazist de la Leningrad, astăzi Sankt Petersburg, purta o pancartă pe care scria: „Soldat, aruncă-ți arma și vei fi un adevărat erou!”.

The age gap between the youngest and oldest protesters at anti-war rallies in Russia is impressive. pic.twitter.com/kgjZloxvdb

Bătrânii care au trecut prin războaie sunt cei care îl critică cel mai mult pe Vladimir Putin. Mai mulți supraviețuitori ai Holocaustului, adăpostiți într-un buncăr din Ucraina i-au transmis lui Putin să își ia trupele și să plece.

Maximum repost! Horrible! Holocaust survivors recorded an appeal to Putin from a bomb shelter. They curse the Russian president for bombing Kyiv and attacking Babyn Yar, where their relatives are buried.This is what Putin\"s "denationalization" of Ukraine really looks like! #🇺🇦 pic.twitter.com/UoWLa7NthW