Mesaje false în numele Poliției Române: Nu dați curs avertizărilor de tipul ,,Dispozitivul a fost blocat”

Poliția Română avertizează populația în legătură cu o serie de tentative de fraudă online, care se folosesc de mesaje false din partea instituției, prin care oamenii sunt anunțați că „dispozitivul a fost blocat” și li se indică un link unde trebuie să plătească o presupusă amendă.

În ultima perioadă, au apărut mesaje și pagini false care pretind că provin de la Poliția Română și anunță că „dispozitivul a fost blocat” pentru a impune plata unei „amenzi”. Aceste mesaje sunt tentative de fraudă informatică (scam) menite să vă sperie și să vă determine să introduceți datele personale sau bancare.

Poliția Română nu blochează dispozitive și nu solicită plata amenzilor online prin formulare care cer date de card!, precizează instituția.

 

 

  • Nu introduceți datele de card!
  • Nu plătiți nicio sumă indicată pe astfel de site-uri!
  • Închideți imediat pagina respectivă!
  • Există doar un site oficial: www.politiaromana.ro

Dacă, totuși, ați introdus date bancare, contactați imediat banca și sesizați cazul la Poliție!

 