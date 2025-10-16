În ultima perioadă, au apărut mesaje și pagini false care pretind că provin de la Poliția Română și anunță că „dispozitivul a fost blocat” pentru a impune plata unei „amenzi”. Aceste mesaje sunt tentative de fraudă informatică (scam) menite să vă sperie și să vă determine să introduceți datele personale sau bancare.

Poliția Română nu blochează dispozitive și nu solicită plata amenzilor online prin formulare care cer date de card!, precizează instituția.

Nu introduceți datele de card!

Nu plătiți nicio sumă indicată pe astfel de site-uri!

Închideți imediat pagina respectivă!

Există doar un site oficial: www.politiaromana.ro

Dacă, totuși, ați introdus date bancare, contactați imediat banca și sesizați cazul la Poliție!