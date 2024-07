”Începand cu data de 08.07.2024, odată cu închiderea temporară a circulatiei rutiere pe Valea Oltului, in compunerea si circulatia trenurilor operate de CFR Calatori vor intervenii modificari. Astfel, calatorii vor avea la dispozitie o capacitate dubla de transport fata de situatia actuala, in principal la trenurile de naveta in relatia Ramnicu Valcea - Lotru - Sibiu si retur (R 2061, R 2064, RE 2012, RE 2014)”, anunţă, sâmbătă, CFR.

Compania precizează că, de asemenea, se introduc suplimentar în circulatie:

- trenul Regio13081 cu plecare din Ramnicu-Valcea la ora 11.08, din Lotru la ora 12.00 şi sosire la Sibiu la ora 14.15.

- trenul R 13082, pe tronson Sibiu - Lotru: plecare din Sibiu la ora 23.40 si sosire la Lotru la ora 2.01.

- trenul R 13083 pe tronsonul Lotru -Sibiu: plecare din Lotru la ora 20.15 şi sosire in Sibiu la ora 22.30.

Trenurile suplimentare vor opriri în toate staţiile din parcurs.

”Acest program de circulatie va fi definitivat in cursul zilei de luni, 8 iulie, si va asigura continuitatea pentru toata perioada in care circulatia rutiera pe tronsonul Ramnicu - Valcea - Sibiu este partial intrerupta datorita lucrarilor pentru construirea Autostrazii Sibiu - Pitesti. Urmeaza ca incepand cu data de 9.07, sa fie operate si alte modificari, in functie de analiza fluxului de calatori din data de 8.07, si de cerintele autoritatilor si unitatilor de productie locale”, a mai transmis compania.

Traficul pe DN 7, Valea Oltului, se închide timp de o lună pentru lucrări la Autostrada Sibiu – Piteşti