In sezonul rece, adesea avem tendinta sa ne uscam rufele pe calorifer. In mare parte pentru ca avem nevoie de ele cat mai repede, iar daca le lasam pe balcon se usuca in cateva zile, in timp ce pe calorifer se usuca in cateva ore, chiar mai putin daca e vorba de un material mai subtire. Cercetatorii ne avertizeaza insa ca acest obicei ne poate afecta grav sanatatea pentru ca duce la cresterea concentratiei de muceigai sau praf din casa, ceea ce poate rezultata in apartia unor eventuale probleme respiratorii. Cu atat mai mult in cazul celor mici, copiii fiind afectati mult mai rapid decat adultii.