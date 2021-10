Redăm dialogul purtat de bărbat cu doamna medic de familie din Dolj, potrivit Realitatea PLUS, care citează Gazeta de Sud:

Bărbat: Considerați dumneavoastră că bunicii mei nu au un factor de risc?

Medic: Are medicamentație pentru factorii de risc, are medicamentație pentru hipertensiune, are medicamentație pentru tensiune, are medicamentație pentru diabet. Bun. Deci are. Și îi dăm un algocalmin. Aspenter, ce iau ei p-acolo. Dacă nu are simptome, nu ia nimic.

Bărbat: Doamnă, are simptome, nu poate să respire. Tratezi boala cu supă? (...) O vitamină le-ați zis să ia?

Medic: Dar dumitale ai citit Ordinul? Dumneata ai citit portalul legislativ al tratamentului COVID? Păi e asimptomatică.

Bărbat: Cum e, doamnă, asimptomatică, când vorbirăți acum cu ea și zise că nu poate să respire?

Medic: Dacă nu poate să respire, înseamnă că trebuie să sune la 112.

Bărbat: Doamnă, dumneavoastră ce trebuia să faceți în momentul în care știați că aveți doi contacți, posibil pozitivi?

Medic: Nimic.

Bărbat: Dar dumneavoastră ce faceți în general?

Medic: Nimic. Eu sunt în afara programului, nu fac nimic. În afara programului nu fac nimic.