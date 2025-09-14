”Având în vedere evenimentul produs în dimineaţa zilei de 13 septembrie 2025, pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova, unul izolat şi nefericit, eveniment în urma căruia o persoană si-a pierdut viaţa, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a dispus instituirea unei zone speciale de siguranţă publică în cartierul Romaneşti”, au anunţat, duminică, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

M[sura, care a fost pusă în practică încă de sâmbătă, presupune: suplimentarea forţelor din ordine publică, investigaţii criminale şi rutieră; acţiuni comune cu structurile MAI: SAS Dolj, Serviciul Criminalistic, Jandarmeria Dolj, Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova, Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova; patrule mixte, controale zilnice şi monitorizare permanentă a zonei.

”Acţiunile desfăşurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe termen lung, de menţinere a ordinii publice şi de combatere a fenomenelor antisociale”, a precizat sursa citată.

Poliţiştii au fost anunţaţi că, sâmbătă, pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, are loc un conflict între mai multe persoane. La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliţişti şi jandarmi, iar unele persoane au reuşit să fugă.

La scurt timp, acestea au fost prinse de poliţişti.