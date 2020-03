Măsură DRASTICĂ cerută de un lider PNL: beneficiarii să piardă indemnizația de 75% dacă încalcă dispozițiile privind carantina sau izolarea la domiciliu

„Am depus un amendament in Parlamentul României, prin care propun ca beneficiarii indemnizației de 75% din salariul de baza, pe perioada stării de urgentă sa piardă acest drept in situația de încălcare a dispozițiilor legale privind carantina sau starea de izolare la domiciliu. Masurile de protecție ale salariaților disponibilizați trebuie însoțite obligatoriu de responsabilitate din partea acestuia, in special in ceea ce privește respectarea condițiilor de carantina sau izolare la domiciliu, dacă acestea sunt dispuse in cazul lor”, a arătat Florin Roman într-un comunicat de presă.

Potrivit acestuia, încetarea dreptului la indemnizație intervine în momentul încălcării acestor reguli și se stabilește de autoritățile competente în verificarea lor.

OUG privind alocarea indemnizației de 75% a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial și va intra în dezbaterea Parlamentului.

Vă reamintim că Guvernul a anunțat că va plăti firmelor afectate de criza pandemiei de coronavirus care își trimit angajații în șomaj tehnic 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.