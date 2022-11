Ineditul vehicul nemotorizat este totodată o instalație artistică manifest, intitulată „Landschip” sau „Nava de Pământ/Nava Terestră”.

Acesta a fost creat de colectivul TimeCircus.

Nava Terestră este tractată de performeri, dar și de prietenii întâlniți pe drum.

Plecat din Antwerp (Belgia), Landschip călătorește în acest an spre toate cele trei orașe care vor fi Capitale Europene ale Culturii în 2023. A vizitat până acum Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (Ungaria) și are ca destinație finală 2023 Eleusis European Capital of Culture (Grecia).