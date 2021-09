”Mai mulți bărbaţi neidentificaţi au atacat satul Madamai, în districtul Kaura. 34 de locuitori au fost ucişi în atac și șapte au fost răniţi”, a anunțat responsabilul pentru securitate din Kaduna, Samuel Aruwan, potrivit unui comunicat.

Atacatorii au fost alungați de soldații care au fost trimiși la locul tragediei, după un schimb intens de focuri.

Înainte de a pleca, atacatorii au incendiat mai multe case. Șase locuitori au fost salvați din flăcări, a mai precizat oficialul.

Doi suspecți au fost reținuți. Cel mai probabil, aceștia fac parte dintr-o bandă criminală.

În ultimii ani, mai multe astfel de bande jefuiesc satele, fură animalele locuitorilor și îi răpesc pentru a cere răscumpărare.

About 30 People Christians have been killed as terrorist herdsmen attacked Madamai and Abun Communities in Malagun District of Kaura LGA, Kaduna state, Sunday 26.Sept.21. 30 dead bodies have been recovered while 3 are still missing. #EndNigeria #Referendum #FreeMaziNnamdiKanu pic.twitter.com/BXpGmSbGiH