Tofu a devenit popular mai ales dupa ce vegetarienii si veganii il considera o sursa excelenta de proteina. Tofu este facut din soia si, in majoritatea timpului, soia nu este buna pentru sanatatea organismului tau. De fapt, soia este unul dintre cele mai modificate genetic alimente din lume, iar tofu este obtinut din boabe de soia, apa si un agent cuagulant.

Potrivit doctorului Kaayla Daniel, autor la „Povestea intreaga a bobului de soia” spune ca soia nu este un aliment sanatos, nu previne bolile si nici macar nu s-a dovedit ca este sigur. Mai mult, numeroase studii stiintifice leaga soia de problemele digestive, malnutritie, disfunctii ale tiroidei, declin cognitiv, tulburari ale aparatului reproductiv ca si boli ale inimii si cancer. Singura data cand soia poate fi consumata in siguranta este sub forma fermentata.

Iata 8 motive sa nu manaci tofu:

Modificari genetice

In prezent 90% din soia care se cultiva la nivel mondial este modificata genetic. In general, produsele modificate genetic sunt banuite ca fiind cauza multor probleme de sanatate intrucat distrud bacteriile bune din sistemul digestiv si, in acelasi timp, afecteaza modul in care functioneaza acesta. Un studiu din 2012 a demonstrat ca un consum de 90 de zile a produselor modificate genetic a cauzat probleme la ficat si la rinichi.

Fitoestrogenii si cancerul la san

Tofu contine fitoestrogeni un grup heterogen de compusi nonsteroizi care se gasesc in plante in mod natural. Aceste substante blocheaza productia normala de estrogeni si au fost legate de cancerul la san. Unele studii stiintifice au demonstrat ca soia „hraneste” cancerul la san de vreme ce se comporta asemeni estrogenului. Depinde totusi de cat de mult soia consuma femeia respectiva ca si de starea ei generala de sanatate.

Panică printre turiști: Vipere observate lângă o cetate din România. Nimeni nu se aștepta să întâlnească reptilele otrăvitoare aici

Functionarea precara a tiroidei

Tofu este obtinut din soia care contine compusi goitrogenici, acestia nu doar ca blocheaza hormonii tiroidieni, ci si interfereaza cu productia de hormoni tiroidieni lucru ce cauzeaza in special hipotiroidismul.

Un studiu publicat in Journal of Disease in Childhood a aratat cum consumul de produse de soia poate afecta negativ copiii inca de la varste fragede, mai ales pe cei care s-au nascut cu hipotiroidism congenital, scrie SfatulParintilor. Un studiu din 2004 a aratat ca bebelusii hraniti cu formula pe baza de soia au aratat o crestere a productiei de hormoni ai tiroidei comparativ cu bebelusii care erau hraniti cu o formula non soia.

Antinutrienti

Soia contine fitati – care impreuna cu acidul fitic sunt cunoscuti antrinutrienti insa nu sunt singurii care se gasesc in tofu:

– lectine si saponine – care pot cauza sindromul intestinului permeabil, dar si alte probleme intestinale si ale sistemului imunitar;

– oligosacaride – cauzeaza productia de gaze in organism;

– oxalate – cunoscute ca genereaza pietre la rinichi si vulvodinie;

– fitati – blocheaza absorbtia de minerale ceea ce are ca efect aparitia deficientelor de zinc, fier si calciu.

Singura modalitate de reducere a nivelului acestor fitati este fermentatia.

Ce se întâmplă în organismul tău dacă iei medicamente expirate. Răspunsul medicilor ar putea să te surprindă

Probleme cognitive

Tofu a fost legat de dementa si Alzheimer, doua tulburari cognitive cu un impact negativ asupra creierului si functionarii sale de baza. Un studiu realizat in Japonia a descoperit o relatie intre consumul saptamanal de tofu si „accelerarea imbatranirii creierului”. In plus, subiectii studiului care au mancat tofu in a doua jumatate a vietii lor au demonstrat o scadere a functiilor cognitive peste ani. In plus, au inregistrat o crestere atat a dementei cat si a Alzheimer.

Potrivit unui studiu publicat in Dementia and Geriatric Cognitive Disorders consumul unor cantitati mari de tofu a fost legat de o scadere a memoriei.

Vitamina B12 si deficienta de vitamina D

Soia contine analogul vitaminei B12, ceea ce inseamna ca tofu contine componente ale vitaminei B12. Cu toate acestea, acest analog nu poate fi folosit de corp asa cum utilizeaza adevarata vitamina b12. Tocmai de aceea, produse precum tofu pot contribui la deficienta de vitamina B12, mai ales in cazul persoanelor care nu consuma carne deloc, precum veganii si vegetarienii.

Iar deficienta de vitamina D este cauzata si de o dieta bogata in soia nefermentata. Tofu determina cresterea necesarului de vitamina D, ceea ce inseamna ca poate inrautati deficienta de vitamina D.

Dificultati digestive

Soia nefermentata contine inhibitori ai enzimelor care blocheaza actiunea enzimelor pancreatice si a altor enzime necesare digestiei proteinei. Acest lucru nu doar ca afecteaza procesul digestiv ci cauzeaza si probleme ale pancreasului.

Potentiale probleme ale inimii

Exista multe studii care arata demonteaza ideea ca tofu este o alternativa sanatoasa a carnii. S-a demonstrat ca o dieta bogata in soia are ca efect ingroseaza muschiul inimii ceea ce ingreuneaza pomparea sangelui. Ceea ce inseamna ca o dieta pe baza de soia are un efect negativ asupra sanatatii inimii.

5 rețete de pizza care nu îngrașă. Combinații delicioase, sărace în carbohidrați