Tanarul se pare ca era prieten cu cei doi studenti pe care i-ar fi ucis si, imediat dupa atac, s-a dus la spital pentru ingrijiri medicale, sa i se trateze ranile. In timp ce autoritatile il cautau pe suspect, a fost jale mare la casa parinteasca a studentei care a sfarsit, alaturi de iubitul ei, sub ploaia loviturilor de cutit.

Tanara a fost înmormântată în rochie de mireasca, intr-un sicriu alb. Va avertizam ca informațiile care urmeaza au un puternic impact emoțional.

După patru zile de la crima care a șocat întreaga țară, principalul suspect, un tânăr de origine marocană, a fost prins. Bărbatul a fost reținut de polițiști, în Roma.

Suspectul este chiar un apropiat din anturajul celor doi studenți. Ahmed Sami El Bourkadi s-a dus să se și trateze pentru o rană la mâna dreaptă chiar în ziua crimei. A spus că s-a tăiat cu un cuțit. Cu toate acestea, medicii nu au suspectat nimic.

Polițiștii merg pe ipoteza că prietenul celor două victime ar fi vrut să se răzbune.

Între timp, Ioana Vanesa Burlacu a fost condusă pe ultimul drum de către familia îndurerată. Sute de oameni care au cunoscut-o pe fată s-au adunat la locuința acesteia.

Distrus de durere, tatăl Ioanei Vanesa Burlacu a povestit care au fost ultimele vorbe pe care le-a schimbat cu fiica sa înainte de crimă.

„Duminica trecută a fost aici, acasă. Ultima oară am vorbit marți cu ea. Voia să amenajăm casa în care ea stătea cu prietenul ei. Trebuia să merg să o ajut cu luminițele de sărbători acolo, la casă… După aceea nu am mai auzit nimic de la ea, până când am aflat vestea (...) Nu avea dușmani. Nu se certase cu nimeni înainte de nenorocirea asta.”, a povestit îndurerat Costel Burlacu, tatăl tinerei ucise, citat de bzi.ro.