„Nu cred că cineva îşi poate permite să trăiască cu salariul minim la jumătate de normă, adică până în 800 de lei”, a anunțat ministrul Muncii, Marius Budăi, referindu-se la recenta modificare a Codului fiscal care prevede plata contribuţiilor sociale şi în cazul contractelor part-time.

"Vreau să vă spun aici din 2 puncte de vedere. Unul, eu nu cred că cineva în România îşi poate permite să trăiască cu salariul minim la jumătate de normă, care înseamnă undeva până în 800 de lei, nu cred că poate trăi cineva cu 800 de lei pe lună (...) Dacă are mai multe astfel de contracte, înseamnă că este exceptat şi nu intră în această categorie. Doi: ca un vechi lucrător în casele de pensii, fost director de casă de pensii, vreau să vă spun că am văzut foarte multe dosare şi oameni care acum se complac să lucreze cu 2 lei pe hârtie şi cu 5 lei în mână", a precizat Budăi la o televiziune de știri, potrivit agerpres.ro.



Întrebat dacă această măsură ar putea duce la creşterea şomajului, Ministrul Muncii a declarat că nu se așteaptă la o creștere a șomajului din această cauză, pentu că o astfel de iniţiativă a mai fost adoptată în trecut, generând transformarea unui număr de aproximativ 200.000 de contracte de muncă, în contracte de muncă cu normă întreagă.



"Nu, nu mă tem de aşa ceva (creşterea şomajului, n.r.). Măsura a mai fost implementată în România şi s-au transformat atunci instantaneu aproximativ 200.000 de contracte de muncă în contracte de muncă cu normă întreagă. De altfel, sunt excepţii. Aici avem excepţii pentru elevi, studenţi, ucenici, excepţii pentru pensionarii cu limită de vârstă. Excepţii pentru persoanele cu dizabilităţi, pentru pensionarii care au dreptul să lucreze jumătate normă, pentru cei care au contracte multiple", a explicat ministrul Muncii.



Măsura legată de contractele part-time „nu a fost adoptată pentru a aduce bani în plus la bugetul de pensii, fiind mai mult o problemă de principiu”, susține ministrul Muncii.



"Această măsură nu este luată neapărat pentru a aduce bani la buget. După prima lună în care vom avea efectele cu siguranţă vom avea şi calculele reale. Au fost şi estimări în momentul în care s-a scris Ordonanţa de Urgenţă la Ministerul de Finanţe. Aici este o problemă de principiu. Fără să acuz pe nimeni dau doar un singur exemplu: dacă ne gândim la paza unui obiectiv, că se poate realiza cu 3 persoane, pentru 24 de ore, angajate la jumătate de normă eu nu cred că se poate. E vorba de principiu mai mult decât de a colecta bani. Este vorba de a fi o relaţie corectă între angajator şi angajat", a mai spus Marius Budăi.