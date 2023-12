Soția marinarului crede că acesta nu va fi eliberat, pentru că încă din 2021, soțul ei avea probleme la vamă și era oprit deseori pentru a fi verificat foarte amănunțit.

Marinarul din Constanța urma să ajungă în China pentru a prelua comanda unei nave, însă a fost încătușat pe aeroportul din Dubai, pe motiv că ar fi comis infracțiuni în Abu Dhabi, loc unde nu a fost niciodată.

Navigatorul știa că are ghinionul să aibă exact aceleași date de identitate cu ale unui infractor: ambii sunt născuți în februarie 1998 exact în aceeași zi. Singura diferență este că bărbatul certat cu legea este născut în București și are un prenume în plus, față de navigatorul din Constanța. Singurele diferențe sunt că individul periculos este născut în București și are un prenume în plus.

„Situația a pornit din mai 2021. La fiecare vamă la control era oprit, în ideea că cineva, un infractor, cu același nume, prenume, data de naștere, an lună și zi este căutat”, a spus Marina Pascu, soția navigatorului, presei locale.

De ceva timp însă, nu au mai fost astfel de probleme. „Geamănul” navigatorului a fost scos de pe lista urmăriților a Poliției Române, semn că a fost prins, așa că atunci când i s-a oferit un loc de muncă pe funcția de căpitan de navă, Cristian Pascu l-a acceptat fără să își facă griji. Pe aeroportul din Dubai a fost însă încătușat.

„A avut escală la Dubai acolo unde a fost oprit timp de vreo 8 ore, la Emigrari, după care a fost arestat și trimis în Abu Dhabi. Acum este încătușat într-o secție de poliție din Dubai și este plimbat dintr-o parte în alta”, a mai spus soția bărbatului.

Deși a sunat la ambasada României și la Consulat, a primit doar un număr de telefon din Emiratele Arabe unde să ceară informații. Însă reprezentanții României de acolo par să știe chiar mai puține decât ea.

„Acolo am ținut legătura cu o doamnă, dar se pare că știu eu mai multe decât știe doamna, mi s-a transmis că da, autoritățile de acolo sunt informate, însă nu se știe concret situația pentru care el este arestat”, a mai precizat Marina Pascu.

Românul cere ajutorul Ministerului de Externe.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Dubai, a fost informat printr-un apel recepţionat pe telefonul de urgență al oficiului consular despre cazul unui cetățean român, reținut la data de 21 decembrie 2023 pe aeroportul internaţional din Dubai. MAE, prin intermediul Consulatul General al României la Dubai, a întreprins în regim de urgență demersuri pe lângă autoritățile din Emiratele Arabe Unite, solicitând sprijin din partea Ministerului Afacerilor Externe emiratez în legătură cu acest caz și informații cu privire la motivul reţinerii, locul unde se află cetățeanul român, posibilitățile de a-l contacta. Reprezentanţii Consulatului General al României la Dubai menţin în atenţie prioritară acest caz şi vor continua demersurile susţinute pe lângă autorităţile competente din Emiratele Arabe Unite, în vederea obţinerii unor informaţii suplimentare privind situaţia cetăţeanului român, fiind pregătiţi să acorde asistenţă / protecţie consulară conform competenţelor legale, în funcție de solicitări. Ministerul Afacerilor Externe reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României în Dubai: +971 4 3492971; apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact şi Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii românii care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următorul telefon de permanență: +971 50 937 4516”, a transmis de Ministerul Afacerilor Externe.

