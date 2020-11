Marcel Ciolacu, la lansarea programului de guvernare a PSD: Românii trebuie să voteze pentru a-și lua viața înapoi!

Ciolacu a transmis că, în ultimele luni, PSD a devenit un partid ”modern, profund angajat faţă de Europa, bazat pe specialişti, oameni profesionişti şi integri. Un partid capabil să pună ţara în mişcare din nou”.

Liderul PSD a invitat românii să voteze ”pentru siguranţa unui trai mai bun, pentru a rezolva criza sanitară, pentru a relansa economia, pentru a pune ţara din nou în mişcare".

”În ultimele luni, atât în Bucureşti, cât şi la nivel regional am avut discuţii cu sute de reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului de afaceri, ai sindicatelor şi patronatelor, ai industriei, agriculturii şi educaţiei. Împreună cu ei am elaborat un set de politici publice care să înlocuiască modelul eşuat al lui Orban şi care să pună oamenii din nou pe primul loc. Planul nostru nu include majorarea TVA, pentru că sub conducerea lui Iohannis şi a lui Orban românii au suferit destul. Planul nostru este să protejăm pensiile. Unui om care a muncit o viaţă i se cuvine o pensie decentă. PNL însă vrea să taie pensiile, pentru că, după ei, tot cei bogaţi trebuie să câştige mai mult. Planul nostru este să investim în dezvoltarea regională, să creăm noi locuri de muncă prin investiţii în firme mici şi mijlocii pentru a ajuta oamenii acolo unde locuiesc. PNL vrea să ţină totul la centru pentru a beneficia doar companiile mari şi cei extrem de bogaţi deja”, a spus Ciolacu.

În ceea ce privește domeniul sănătății, planul PSD este de a oferi asistenţă medicală oamenilor printr-o reţea de clinici de sănătate locală.



”PNL a lăsat românii pe cont propriu, să se descurce singuri, să se testeze singuri, să se trateze singuri acasă, nu în spitale. Planul nostru este să luptăm pentru familiile care muncesc, pentru copiii lor. Planul PNL este de a lupta pentru cei bogaţi şi privilegiaţi. PSD are soluţii, energie şi oameni capabili să pună România pe picioare în aceste vremuri de criză. PNL este periculos de incompetent, mai periculos decât virusul cu care se luptă o lume întreagă. S-a văzut deja asta”, a mai spus Ciolacu.

Liderul social-democraților i-a acuzat din nou pe liberali că se agață de putere, refuzând amânarea alegerilor cu riscul de a pune în pericol sănătatea oamenilor.



”E din ce în ce mai clar pentru toată lumea: cu fiecare zi în care PNL rămâne la conducerea ţării, România este mai bolnavă, mai disperată. (...) Am cerut amânarea alegerilor pentru a proteja sănătatea poporului nostru. Din păcate, nimic nu va împiedica PNL să încerce să se agaţe de putere! (...) PSD va face tot ce îi stă în puteri pentru a se asigura că oamenii votează şi că votează în siguranţă. Românii care vor schimbarea, românii care s-au săturat să plătească doar ca PNL să stea la putere trebuie să voteze ca şi cum viaţa lor depinde de asta. Pentru că nu ne mai putem permite încă patru ani de incompetenţă şi cinism PNL. Românii trebuie să voteze ca şi cum sănătatea lor ar depinde de asta! Românii trebuie să voteze ca şi cum pensia lor ar depinde de asta! Românii trebuie să voteze ca şi cum slujba lor ar depinde de asta! Românii trebuie să voteze ca şi cum viitorul lor ar depinde de asta! Românii trebuie să voteze pentru a-şi lua viaţa înapoi”, a adăugat Ciolacu, citat de Agerpres.