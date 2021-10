”Am făcut un apel către toți liderii partidelor să ne strângem, să găsim o soluție politică pentru prioritatea României, care este pandemia.

E cazul ca oamenii politici să facă un pas înapoi, să lăsăm specialiștii să își dea cu părerea. Ieri au murit mai mulți români de Covid decât toate decesele adunate din UE.

Mai mult de jumătate din discuțiile de la Cotroceni au fost despre pandemie. Decizia de nominalizare a unui prim-ministru îi aparține președintelui.

Președintele a făcut un apel de responsabilitate și a făcut profilul premierului pe care și-l dorește, care ducea într-o direcție militară”, a declarat Ciolacu după consultări.

Liderul PSD a subliniat că soluția pe termen lung este un guvern cu puteri depline.

Ciolacu a negat că ar fi existat negocieri cu liberalii despre formarea unui guvern și a precizat că singurul cu care vor discuta va fi premierul desemnat. Liderul social-democraților a adăugat că partidul nu va accepta varianta de a face parte dintr-un guvern cu un premier care să nu fie de la PSD.

”Eu cred că PNL nu are opțiuni, are o decizie că nu discută cu PSD. Nu cred că liderii încalcă statutul. Nu a existat niciun dialog între PNL și PSD privind formarea unei majorități.

Conform Constituției, PSD a câștigat alegerile, nu poate face parte dintr-un guvern cu largă majoritate fără să aibă un prim-ministru social-democrat.

Când vom avea un prim-ministru desemnat, vom avea un dialog pentru crearea unei majorități.

Dezastrul din sănătate trebuie asumat atât de președinte, cât și de Cîțu, Orban, Barna, Voiculescu și Cioloș, sub nicio formă de PSD.

Alegerile anticipate sunt singura soluție, dar suntem conștienți că, în acest moment, când avem peste 500 de decese, nu se pot face.

Dacă dorește președintele PNL să ne cheme la o discuție, întâi să își schimbe decizia că nu discută cu PSD. Mi se pare minimum de bun-simț pe care să ni-l asumăm în politică.

Prin faptul că domnul Cîțu excludea până mai ieri să nu fie desemnat premier, retragerea sa este, de fapt, invitația USR de a reveni al guvernare”, a mai spus liderul PSD.