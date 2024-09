Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a explicat, vineri seară, că majorarea deficitului de la 5% la 6,9% era necesară în contextul în care au fost luate o serie de măsuri în cursul acestui an. ”Toate au venit pe fondul grevelor şi protestelor”, a explicat ministrul, precizând, însă, că rectificarea bugetară este pozitivă pentru au crescut şi încasările la buget.

”Această revizuire de deficit bugetar, de la 5% la 6,9%, era necesară în contextul în care au fost luate o serie de măsuri în cursul acestui an, cu privire la drepturile salariale pentru ceea ce a însemnat Sănătatea, dar şi funcţionarii publici, aparărea naţională şi ordinea publică”, a declatat, vineri seară, la un post TV, Marcel Boloş.

Oamenii au solicitat pe bună dreptate măririle de salarii

Ministrul Finanţelor a explocat că ”toate acestea au venit pe fondul grevelor şi protestelor, pe bună dreptate, ale oamenilor care au solicitat aceste măriri de salarii”.

”Onorându-le, a apărut nevoia aceasta de a rectifica bugetul statului”, a mai declarat Boloş.

Acesta a explicat că, de asemenea, a crescut ritmul investițiilor şi, automat, nevoia de cofinanţare din partea statului.

Ministrul a precizat că doar CNAS a primit 11,3 miliarde în plus, ca urmare a creşterii costurilor de funcţionare în spitale.

”Pentru România, înseamnă un procent de peste 4,2% din PIB, peste 74 miliarde de lei, alocaţi acum pentru Sănătate, ceea ce ne duce la un buget record”, a mai declarat ministrul.

Întrebat cum de avem o rectificare bugetară pozitivă, deşi există o creştere de aproape 2 procente a deficitului, Marcel Boloş a explicat: ”Este o rectificare bugetară care are o componentă de creştere a deficitului bugetar de la 5% la 6,9%. De asemenea, este o creştere de venituri ca urmare a măsurilor pe care le-am luat în ultimul an (...) Înregistrăm o creştere la aceste categorii de venituri fiscale, cum le spunem noi şi, să nu uităm, că avem şi amnistia fiscală care, de asemenea, va aduce bani la buget”.

Cine primește mai mulți bani la rectificarea bugetară



Prima rectificare bugetară din acest an este pozitivă şi prevede că CNAS primeşte 11,3 miliarde lei, în principal bani pentru medicamente. Ministerul Educaţiei primeşte în plus 4,59 miliarde lei, pentru salarii, burse şi naveta elevilor. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene primeşte peste 3,3 miliarde lei pentru proiecte finantate din FEN, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale primeşte suplimentar 2 miliarde pentru proiectele finanţate din fonduri europene, Ministerului Energiei se alocă suplimentar 1,2 miliarde lei pentru proiecte de investitii, Ministerului Finanţelor suplimentar 14 miliarde pentru asigurarea cofinanţării pentru accesarea fondurilor europene, implementarea proiectelor de digitalizare ale MF şi schemele de ajutor de stat, în timp ce Ministerul Transporturilor primeşte suplimentar 5 miliarde lei pentru a putea aloca în continuare cofinanţare pentru proiectele de infrastructură.



Deficitul bugetar va creşte la 122,8 miliarde lei, respectiv 6,94% din PIB, de la 87 miliarde lei, 5% din PIB, cât prevede legea bugetului adoptată la începutul acestui an.

Creşterea economică pe care se fundamentează rectificarea a fost revizuită în scădere la 2,8%, de la 3,4% în prognoza anterioară