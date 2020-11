Mai multe localități din județul Constanța, în CARANTINĂ, din această seară. Circulația persoanelor, doar cu DECLARAȚIE

În ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a fost votată şi prelungirea carantinării zonale din Ovidiu, pentru o perioadă de 14 zile, după ce analiza de risc realizată de DSP Constanţa şi avizată de INSP a relevat faptul că este o măsură necesară.

În aceste localități, oamenii vor putea merge doar la serviciu, după medicamente, la ingrijirea persoanelor, iar pentru acestea vor avea nevoie de declarația pe proprie raspundere.

Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene și comunale și forestiere.

Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor este interzisă, cu excepţia motivelor bine justificate, prevăzute în prezenta hotărâre, pe baza Declaraţiei pe proprie răspundere, legitimaţie de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

MODELUL DECLARAȚIEI PE PROPRIE RĂSPUNDERE valabil în localitățile carantinate în județul Constanța

Prefectura Constanța a anunțat sâmbătă că vor fi acceptate și modelele digitalizate al Declarației pe proprie răspundere.

„Urmare a multiplelor solicitări care susțin varianta prezentării declarației pe proprie răspundere și pe telefon/tabletă, a fost acceptat ca documentul (fie tipizat, fie scris de mână), să poată fi pozat după completare și arătat organelor de control, direct de pe telefon/tabletă. În continuare, important de menționat este faptul că NU vor fi luate în considerare declarațiile pe proprie răspundere generate prin diverse aplicații neavizate”, a transmis Prefectura Constanța.

Declarația pe proprie răspundere poate fi descărcată de AICI

Instituția Prefectului – Județul Constanța a mai transmis că a recepționat, în urma propunerii de carantinare a municipiului Constanța, ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, prin care este instituită carantina zonală începând cu data de 20 noiembrie a.c., ora 20:00, pentru o perioadă de 14 zile.

Suplimentar celor propuse prin CJSU și acceptate de DSU, au fost introduse următoarele prevederi:

- Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona carantinată și măsurile de ordine publică vor fi organizate și coordonate de către IJJ Constanța, cu sprijinul IPJ Constanța, al Poliției Locale Constanța, efective din cadrul DSP Constanța, DSVSA Constanța, ITM Constanța, Protecția Consumatorului, ISCTR sau alți funcționari desemnați prin dispoziție a primarului unității administrativ teritoriale;

- Centrele comerciale de tip „mall” vor avea activitatea suspendată inclusiv în zilele de sărbătoare legală;

- Nerespectarea măsurilor din ordinul de carantinare atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

- Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor categoriile de personal prevăzute în art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

- Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Constanța.

„Nu dorim să punem frână economiei. Așa cum am declarat în toate aceste zile, nu am făcut o listă exclusivă de bunuri și activități esențiale. Lăsăm la latitudinea cetățenilor și apelăm la responsbilitatea fiecăruia în a se organiza corect și să-și limiteze deplasările pe cât posibil. Am dorit să lăsăm operatorilor economici o autonomie în desfășurarea activității, pentru că știm foarte bine cât de mari sunt efectele unor restricții totale pentru sectorul economic”, a declarat Silviu-Iulian COȘA, prefectul județului Constanța, se mai arată în comunicatul de presă transmis de Prefectura Constanța.