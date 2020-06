Ludovic Orban participă la comemorarea victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990

Ludovic Orban a ajuns cu doar câteva minute în urmă în Piața Universității, acolo unde se află Monumentul dedicat Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și Monumentul „Kilometrul zero al democrației”.

Premierul a aprins o lumanare la Monumentul dedicat victimelor Mineriadei din Piata Universitatii si a stat putin de vorba cu oamenii prezenti la eveniment.

Este de asteptat ca acesta sa faca declaratii de presa la finalul ceremoniei de comemorare.

Evenimentele violente din 13-15 iunie 1990 au rămas cunoscute în memoria postcomunistă sub numele de "Mineriada din 13-15 iunie 1990" şi se referă la reprimarea, de către forţele de ordine, cu ajutorul minerilor, a mitingurilor de protest din Piaţa Universităţii din acea perioadă.

Manifestaţiile din Piaţă, revendicate ca fiind anticomuniste, erau îndreptate împotriva guvernului condus la acea vreme de Frontul Salvării Naţionale (FSN) şi împotriva preşedintelui Ion Iliescu şi începuseră încă din 22 aprilie 1990, odată cu Fenomenul Piaţa Universităţii.

Reprimarea violenta a manifestatiei din Piata Universitatii de fortele de ordine sprijinite de mineri, in intervalul 13-15 iunie, s-a soldat cu decesul a patru persoane, ranirea prin impuscare a altor trei, precum si cu vatamarea corporala si lipsirea de libertate a peste 1.000 de persoane in zilele de 14 si 15 iunie 1990.

Desi in urma cu exact trei ani, dosarul Mineriadei ajungea in instanta, cei vinovati nu au platit nici pana astazi pentru că dosarul a fost intors la procurorii militari.

Va reamintim ca, in acest dosar, au fost trimisi in judecata, printre altii: Ion Iliescu, la acea data presedinte al Romaniei si presedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Nationala, Petre Roman, prim-ministru al Guvernului interimar, Gelu Voican Voiculescu, viceprim-ministru, Virgil Magureanu, director al Serviciului Roman de Informatii si general in rezerva Mugurel Cristian Florescu, adjunct al procurorului general al Romaniei si sef al Directiei Procuraturilor Militare, pentru infractiuni contra umanitatii.