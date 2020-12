Ludovic Orban, la Realitatea PLUS: ”Este certă formarea unei majorități parlamentare fără PSD” - Când încep negocierile pentru noul Guvern

”Vor fi în jur de 270.000 de voturi exprimate de diaspora. Sunt voturi foarte importante, care influențează rezultatul final. Se știe că după ora 19.00 mai degrabă publicul de dreapta votează.

Nu m-am bazat pe sondaje și exit poll-uri. Unele exit-poll-uri nimeresc rezultatele, altele nu nimeresc. Să ne aducem aminte de alegerile prezidențiale din 2009 cu ”Mihaela, dragostea mea”.

Luăm în calcul marja de eroare. (...) Așteptăm rezultatul votului. Noi avem ca obiectiv să obținem un procent de peste 32%”, a declarat Ludovic Orban, la Realitatea PLUS.

Întrebat despre modul în care se va forma guvernarea, Ludovic Orban a declarat: ”Noi am spus foarte clar că nu vom discuta nicodată cu PSD. Nu vom permite ca PSD să facă rău României. Partenerii sunt cunoscuți, sunt parteneri care au stat în băncile opoziției și am reușit împreună să oprim guvernarea PSD.

A fost o competiție, o bătălie pentru a convinge alegătorii să voteze cu formațiunile noastre. Noi am făcut o campanie pozitivă, am prezentat obictivele și nu am intrat în bătălia asta de uzură, cu atacuri.

Luăm în calcul cei patru parteneri potențiali despre care am vorbit. Este certă formarea unei majorități parlamentare fără PSD. Deja negocieile pentru formarea unei majorități încep de luni. Sper să se ajună la o soluție cât mai repede. Evident că se va negocia programul de guvernare și într-un timp scurt se poate prezenta o formulă de guvernare.

Ne propunem un calendar cât mai scurt. Țara are nevoie de guvern, de o pregătire cât mai rapidă pentru utilizarea resureselor financiare pe care președintele a reușit să le obțină cu partenerii europeni”, a mai spus premierul.

Referitor la noua formațiune apărută pe care sondajele o dau cu un procent care ar trece de pragul electoral - AUR, Orban a spus: ”Nu îi cunosc foarte bine, sunt convins că nu va fi absolut necesară o discuție cu acest partid pentru că împreună cu alianța USR-PLUS, PMP și UDM vom avea o majoritate solidă”.

Le mulțumesc tuturor celor care au venit la vot, în special celor care au votat PNL și le promit că vom guverna conform așteptărilor.

Nu mă așteptam să văd PSD la un asemena scor. Noi am acționat pentru binele României. Am oprit guvernarea PSD, ne-am asumat guvernarea și am guvernat pe pandemie, inundații, secetă, fenomene cărora a trebuit să le facem față peste limita suportabilității. Ne-am făcut datoria față de România”, a declarat Ludovic Orban la Realitatea PLUS.