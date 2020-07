Ludovic Orban explică de ce nu au fost găsite multe nereguli pe litoral: ”Cineva din echipele de control anunță operatorii economici”

Premierul a transmis că ”se va lucra” la acest detaliu pentru ca de acum controalele să fie înăsprite, iar cât mai puține persoane să știe de acestea pentru ca operatorii să nu mai afle când vor veni echipele de control.

Ludovic Orban și-a dat exemplu fiul despre care a spus că nu numai că nu merge în Vama Veche, dar când prietenii lui se întorc din weekend, fiul său nu se întâlnește cu ei timp de 14 zile.

Premierul Ludovic Orban a anunțat că ia în calcul intensificarea controalelor, acolo unde are informații că operatorii economici nu respectă legislația în vigoare.

Nu vor scapa de controale terasele, cluburile, chiar dacă au program prelungit, a spus premierul, care a cerut deja autoritatilor abilitate sa efectueze controale neanuntate, sa se evite astfel situatiile in care unii patroni de localuri sunt anuntati dinainte de efectuarea unui control.



El propune, de asemenea, sa se aplice masura ridicarii autorizatiei de functionare, in cazurile in care aceasta masura se impune, unde proprietarii de localuri publice nu respecta legislatia.

"Luam in calcul intensificarea controalelor peste tot unde avem informatii privitoare la incalcarea regulilor, inclusiv in ce priveste cluburile si terasele care au program prelungit. Avem la dispozitie si alte parghii, suspendarea autorizatiei de functionare. Aici am avea nevoie de sprijin mult mai serios din partea primarilor. Pentru multe tipuri de activitati, autorizatia de functionare este emisa de primarii.

Am solicitat institutiilor cu atributii de control sa efectueze controalele brusc. Pana acum controalele efectuate la multe terase, unde avem imagini, sesizari din partea clientilor ca nu se respecta regulile, cand veneau controalele toata lumea respecta. E clar ca au avut ponturi de la echipele de control", a declarat premierul.