Liberalii ieşeni susţin că în mandatul lui Ludovic Orban au obţinut rezultate foarte bune în ultimele trei scrutine electorale, reuşind să ofere judeţului prima administraţie liberală completă din ultimii 30 de ani, atât la Primăria Municipiului Iaşi, cât şi la Consiliul Judeţean Iaşi.



"Împreună cu membrii şi colegii mei din PNL Iaşi voi susţine candidatura lui Ludovic Orban pentru încă un mandat de preşedinte al Partidului Naţional Liberal. Apreciez toate eforturile pe care le-a făcut în calitate de prim-ministru pentru a sprijini România în timpul crizei generate de pandemie şi totodată eforturile de a transforma PNL în principala opţiune de vot a românilor. Este o alegere asumată pe care am luat-o din respect pentru ieşeni, care au votat programul nostru de guvernare şi viziunea liberală pe care le-am construit şi împreună cu Ludovic Orban. În timpul cât a fost prim-ministru, Guvernul României şi-a îndreptat pentru prima dată atenţia către judeţul Iaşi şi către întreaga Moldovă. Niciodată Iaşiul nu a mai fost vizitat atât de des de un premier ca pe durata mandatului domnului Orban, niciodată nu a existat un interes mai mare asupra proiectelor Moldovei ca în timpul în care domnia sa a fost în fruntea Guvernului", spune preşedintele PNL Iaşi, Costel Alexe.



El a amintit că în timp ce Orban era premier a fost deblocat proiectul Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi, au fost explorate oportunităţile de a finanţa autostrada Unirii prin identificarea soluţiei pentru podul de peste Prut, a fost demarată licitaţia pentru varianta de ocolire în zona sudică a municipiului Iaşi, pentru care, de curând, a fost semnat contractul cu firma de proiectare.



"A fost pentru prima dată când Iaşiul a primit o sumă record, a doua ca valoare la nivel naţional, pentru oraşele şi comunele din judeţ - 45,65 milioane de lei, alocaţi tuturor UAT-urilor. Am obţinut sprijin pentru aeroportul Iaşi, afectat de pandemie, pentru care Guvernul Orban a alocat 6 milioane de lei, reuşind astfel să repunem activitatea pe picioare, lucru care astăzi se vede prin creşterea numărului de curse externe şi prin atragerea marilor operatori aerieni, precum Lufthansa, care din luna mai va opera zboruri de la Iaşi. Atât personal, cât şi prin cabinetul său de miniştri, din care am fost onorat să fac parte, Ludovic Orban a repus Iaşiul şi Moldova pe harta priorităţilor naţionale. Sunt încrezător că, în frunte cu Ludovic Orban la conducerea Partidului Naţional Liberal, în următorii patru ani vom putea oferi regiunii noastre dezvoltarea pe care o merită şi vom putea recupera din decalajele pe care nefericitele guvernări socialiste le-au creat. Votul în unanimitate acordat în cadrul Biroului Politic Judeţean confirmă că PNL Iaşi este o filială unită, care a rămas dedicată scopului de a reprezenta interesele ieşenilor, alături de liderii care au lucrat la acest program ambiţios de guvernare naţională şi locală pe care oamenii l-au votat cu încredere", a mai declarat Costel Alexe, potrivit AGERPRES.